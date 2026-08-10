Deuxième génération d'une gamme lancée en 2020, la Marshall Emberton II reprend les codes esthétiques de la marque britannique tout en revoyant sa partie technique. Boulanger commercialise actuellement le coloris Black & Steel avec une remise de 41 %, ramenant le prix à 99,99 € au lieu de 169,99 €. Nous vous invitons à consulter la fiche de cette enceinte portable chez Boulanger pour vérifier son stock et ses conditions de livraison avant de valider votre panier. Ce type de baisse de prix concerne autant les habitués des vacances actives que les amateurs d'objets design pour la maison.

Entre les modèles très sportifs et les enceintes purement décoratives, l'Emberton II se positionne sur un terrain intermédiaire qui peut séduire un large public, des vacanciers aux amateurs de déco sonore.