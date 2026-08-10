Entre les valises à boucler et les envies de musique en toute liberté, l'été met les enceintes portables sur le devant de la scène. Boulanger fait justement descendre le prix de la Marshall Emberton II Black & Steel à 99,99 €, une offre que nous avons décortiquée pour vous aider à trancher.
Voici la Marshall Emberton II Black & Steel à 99,99 € au lieu de 169,99 € chez Boulanger !
Deuxième génération d'une gamme lancée en 2020, la Marshall Emberton II reprend les codes esthétiques de la marque britannique tout en revoyant sa partie technique. Boulanger commercialise actuellement le coloris Black & Steel avec une remise de 41 %, ramenant le prix à 99,99 € au lieu de 169,99 €. Nous vous invitons à consulter la fiche de cette enceinte portable chez Boulanger pour vérifier son stock et ses conditions de livraison avant de valider votre panier. Ce type de baisse de prix concerne autant les habitués des vacances actives que les amateurs d'objets design pour la maison.
Entre les modèles très sportifs et les enceintes purement décoratives, l'Emberton II se positionne sur un terrain intermédiaire qui peut séduire un large public, des vacanciers aux amateurs de déco sonore.
Pourquoi choisir le Marshall Emberton II ?
- Un prix qui chute nettement : à 99,99 € au lieu de 169,99 €, la remise de 41 % ramène l'enceinte sous la barre symbolique des 100 €.
- Une résistance rassurante : la certification IP67 protège l'enceinte de la poussière et d'une immersion accidentelle jusqu'à 1 mètre.
- Une autonomie taillée pour les longues journées : jusqu'à 30 heures de lecture annoncées par Marshall, complétées par une charge rapide de 20 minutes pour 4h30 d'écoute.
Une compagne d'été qui trouve aussi sa place à la maison
Avec ses deux transducteurs large bande de 2 pouces et sa technologie True Stereophonic, l'Emberton II diffuse le son à 360 degrés, un point que Marshall met en avant pour justifier son format compact. Ce fonctionnement convient bien à un usage nomade, que ce soit au bord de la piscine, glissée dans un sac de plage ou posée sur une table de jardin.
Sa fonction de connexion multipoint, compatible avec deux appareils simultanément, ainsi que le couplage stéréo avec une seconde enceinte, élargissent aussi ses usages au sein du foyer. Une fois l'été terminé, son design inspiré des amplis Marshall lui permet de rester exposée sur une étagère sans détonner dans un salon, un point que notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth, régulièrement mis à jour par la rédaction Clubic, identifie comme un critère de plus en plus recherché par les acheteurs.
Un choix assumé, entre design et polyvalence
Face à des modèles plus puissants ou plus techniques, l'Emberton II ne cherche pas à impressionner par sa puissance sonore brute, plafonnée à 10 W RMS. Elle mise plutôt sur son format compact, sa résistance et son identité visuelle pour convaincre un public qui privilégie la simplicité d'usage à la démonstration de force sonore.
✅ Les points forts
- Un tarif qui passe sous les 100 €, rare pour ce modèle
- Une certification IP67 utile en extérieur comme à la maison
- Une autonomie annoncée jusqu'à 30 heures
- Une charge rapide appréciable en cas d'oubli
- Un design signé Marshall qui traverse les saisons
❌ Les limites
- Une puissance sonore de 10 W RMS qui reste modeste pour un usage extérieur intensif
- Un chargeur non fourni dans la boîte
- Un poids de 700 grammes qui n'en fait pas la plus légère de sa catégorie
- Une connectivité limitée au Bluetooth 5.1, sans Wifi ni Airplay
L'enceinte Marshall Emberton II Black & Steel reste disponible à 99,99 € chez Boulanger, sous réserve de stock.
Notre verdict
À 99,99 €, la Marshall Emberton II Black & Steel s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent une enceinte capable de suivre leurs vacances sans sacrifier l'esthétique une fois rentrés à la maison. Sa résistance IP67 et son autonomie annoncée en font une valeur sûre pour un usage nomade au quotidien, que ce soit au bord de l'eau ou lors d'un pique-nique improvisé.
Les amateurs de basses puissantes ou de connectivité avancée, comme le Wifi ou le multiroom, pourront en revanche passer leur chemin et se tourner vers des modèles plus musclés de la gamme Marshall. Pour un usage estival et déco à ce niveau de prix, cette offre mérite néanmoins d'être regardée de près avant qu'elle ne reparte à la hausse.
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