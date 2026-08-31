Le Pack Philips Hue Découverte 2025 s'articule autour de la lampe Hue Go, un modèle portable doté d'une batterie rechargeable et compatible avec la technologie Hue White and Color Ambiance. Boulanger commercialise actuellement ce pack, consultable sur la fiche produit du marchand, à 129,99 euros contre 279,99 euros affichés habituellement. Ce type d'offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui souhaitent découvrir l'éclairage connecté sans investir immédiatement dans une installation complète avec pont de connexion. Le produit affiche par ailleurs une note de 4,7/5 auprès des acheteurs Boulanger, un indicateur plutôt rassurant pour un premier achat dans cet univers.

Sans le pont Hue Bridge, vendu séparément, certaines fonctionnalités avancées comme la synchronisation avec l'image ou la musique restent toutefois hors de portée avec ce seul pack. Il s'agit donc d'une porte d'entrée vers l'écosystème Hue, pensée pour tester le concept avant d'éventuellement investir davantage.