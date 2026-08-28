Avec la rentrée qui approche, trouver un PC fixe capable d'encaisser aussi bien les logiciels de bureautique que les derniers jeux devient une priorité pour beaucoup. Boulanger propose actuellement ce PC Gamer AURUMPC associant un Ryzen 7 5700X et une Radeon RX 9060 XT à prix réduit, une configuration que nous avons décortiquée pour vous aider à trancher.
Le PC Gamer AURUMPC R7 5700X+RX9060XT 16G+32Go RAM+Win11 s'adresse aux joueurs et aux étudiants qui cherchent une tour fixe prête à l'emploi, sans montage à prévoir. Assemblée et testée par Aurum, cette configuration associe un processeur Ryzen 7 5700X à une carte graphique Radeon RX 9060 XT dotée de 16 Go de VRAM, un duo taillé pour la plupart des jeux récents en 1440p. Le PC est actuellement proposé à 1 349 € chez Boulanger, contre 1 799 € habituellement, soit une remise de 25 %.
Une offre qui peut séduire celles et ceux qui veulent s'équiper avant la rentrée sans multiplier les compromis sur la configuration.
Voici le PC Gamer AURUMPC R7 5700X + RX 9060 XT 16 Go à 1 349 € au lieu de 1 799 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le PC Gamer AURUMPC R7 5700X+RX9060XT ?
- Un tarif en baisse de 25 % : le PC passe de 1 799 € à 1 349 € chez Boulanger, soit une économie de 450 €.
- Une configuration équilibrée pour le jeu : le Ryzen 7 5700X et la Radeon RX 9060 XT 16 Go forment un duo cohérent pour jouer en 1440p.
- Un PC prêt à l'emploi : Windows 11 est préinstallé et testé, avec 32 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 To.
Une configuration pensée pour le jeu en 1440p et le multitâche
Le Ryzen 7 5700X, avec ses 8 cœurs cadencés jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo, offre une puissance suffisante pour le jeu comme pour les tâches de bureautique ou de montage vidéo léger. Dans notre test Clubic du Ryzen 7 5700X, la rédaction soulignait notamment son excellente efficacité énergétique par rapport aux autres modèles de la gamme Ryzen 5000. Associé à 32 Go de RAM et à un SSD NVMe de 1 To, ce PC permet de faire tourner plusieurs applications en parallèle sans ralentissement notable. La Radeon RX 9060 XT et ses 16 Go de VRAM complètent cette base pour offrir un confort de jeu appréciable sur les titres récents en définition 1440p.
Une base solide, avec quelques concessions à connaître
Cette configuration mise sur des composants éprouvés plutôt que sur les toutes dernières références du marché, ce qui explique en partie son positionnement tarifaire. Elle n'intègre ni Bluetooth ni carte mère haut de gamme, des éléments à garder en tête si vous comparez avec d'autres PC gamer de la même gamme de prix.
✅ Les points forts
- Carte graphique Radeon RX 9060 XT 16 Go, confortable pour jouer en 1440p
- 32 Go de RAM en DDR4, largement suffisants pour le multitâche
- SSD NVMe de 1 To pour installer de nombreux jeux et logiciels
- Windows 11 déjà installé et testé, prêt à l'emploi dès le déballage
- Boîtier ventilé avec cinq ventilateurs RGB pour un bon refroidissement
❌ Les limites
- Connectivité sans fil limitée au Wifi 4 (N), sans Bluetooth intégré
- Carte mère d'entrée de gamme MSI A520M, avec un seul emplacement M.2
- Mémoire vive en DDR4 plutôt qu'en DDR5, une technologie plus ancienne
- Clavier et souris non fournis, à prévoir en supplément
Le PC Gamer AURUMPC R7 5700X+RX9060XT à 1 349 € chez Boulanger : une offre à vérifier avant la rentrée
Ce PC Gamer AURUMPC coche les cases essentielles pour qui cherche une tour fixe polyvalente à l'approche de la rentrée : processeur récent, carte graphique confortable pour le 1440p, 32 Go de RAM et SSD NVMe généreux. À 1 349 € au lieu de 1 799 €, le rapport caractéristiques/prix reste cohérent pour cette gamme de composants.
Les joueurs en quête de connectivité sans fil avancée ou d'une carte mère évolutive pourront trouver leur bonheur ailleurs, mais pour un usage gaming et bureautique classique, cette configuration remplit son rôle sans mauvaise surprise. Comptez sur un clavier et une souris à prévoir séparément avant de lancer votre première partie.
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