Le PC Gamer AURUMPC R7 5700X+RX9060XT 16G+32Go RAM+Win11 s'adresse aux joueurs et aux étudiants qui cherchent une tour fixe prête à l'emploi, sans montage à prévoir. Assemblée et testée par Aurum, cette configuration associe un processeur Ryzen 7 5700X à une carte graphique Radeon RX 9060 XT dotée de 16 Go de VRAM, un duo taillé pour la plupart des jeux récents en 1440p. Le PC est actuellement proposé à 1 349 € chez Boulanger, contre 1 799 € habituellement, soit une remise de 25 %.

Une offre qui peut séduire celles et ceux qui veulent s'équiper avant la rentrée sans multiplier les compromis sur la configuration.