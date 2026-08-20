Le POCO X8 Pro 5G en configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage profite d'une remise conséquente grâce à un code promo dédié. Voici ce que vaut réellement ce smartphone Xiaomi une fois la réduction appliquée, et pour quel type d'utilisateur il fait sens.
Lancé en mars 2026, le POCO X8 Pro 5G s'est rapidement imposé comme une référence du milieu de gamme chez Xiaomi, porté par un trio performance, autonomie et écran. La configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, plus généreuse que les versions habituellement distribuées en France, profite actuellement d'une remise marquée chez le marchand. Consulter cette configuration chez AliExpress permet de faire chuter la facture à 261,27 € avec le code DSFR33, contre un tarif de référence affiché à 533 €.
Ce bon plan s'adresse avant tout à celles et ceux qui recherchent un maximum de puissance et de stockage sans passer par la case haut de gamme, quitte à composer avec les particularités d'un achat sur une place de marché internationale.
Voici le POCO X8 Pro 5G 12/512 Go à 261,27 € au lieu de 533 € chez AliExpress avec le code DSFR33 !
Pourquoi choisir le POCO X8 Pro 5G ?
- Configuration mémoire généreuse : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.1, une combinaison rarement proposée à ce niveau de prix sur le marché français.
- Autonomie taillée pour la durée : une batterie de 6500 mAh associée à une charge rapide 100 W permet de tenir une journée intensive sans stress.
- Remise ponctuelle et significative : le prix chute à 261,27 € grâce au code DSFR33, soit plus de 50 % de réduction par rapport au tarif de référence de 533 €, avant l'expiration de l'offre le 26 août.
Un smartphone pensé pour le jeu, la vidéo et le multitâche intensif
Le Dimensity 8500-Ultra gravé en 4 nm associe huit cœurs cadencés jusqu'à 3,4 GHz à un GPU Mali-G720 MC8, une puce dont Clubic avait déjà salué les performances gaming, notant qu'aucun concurrent direct ne proposait alors un tel niveau de puissance brute à ce tarif. L'écran AMOLED de 6,59 pouces en 1,5K profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité annoncée jusqu'à 3500 nits, confortable en extérieur. Côté photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 Mpx bénéficie d'une stabilisation optique utile en basse lumière, complété par un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur frontal de 20 Mpx. Cette fiche technique cible avant tout les joueurs mobiles et les gros consommateurs de contenus, plus que les amateurs de photographie experte.
Face à la concurrence, quelle place pour cette configuration ?
Sur le segment milieu de gamme, des modèles comme le Redmi Note 15 5G ou le Honor Magic7 Lite misent davantage sur l'équilibre général que sur la puissance brute, quand le POCO X8 Pro assume un positionnement clairement orienté performance et stockage. Cette version 12/512 Go n'apporte en revanche rien de plus côté photo ou côté logiciel, la surcouche HyperOS restant identique aux autres configurations du smartphone.
✅ Les points forts
- Configuration mémoire généreuse, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.1, rare à ce niveau de prix.
- Puce Dimensity 8500-Ultra taillée pour le jeu et le multitâche intensif.
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux, confortable même en extérieur.
- Batterie de 6500 mAh associée à une charge rapide 100 W.
- Remise ponctuelle qui fait chuter le prix de plus de moitié grâce au code DSFR33.
❌ Les limites
- Chargeur non fourni dans la boîte, un achat complémentaire à prévoir pour profiter des 100 W.
- Format assez massif et poids conséquent, moins adapté aux amateurs de smartphones compacts.
- Module photo secondaire (ultra grand-angle) en retrait par rapport au capteur principal.
- Achat via une place de marché internationale, avec des délais de livraison potentiellement plus longs qu'en magasin français.
Le code DSFR33 reste actif pour profiter du POCO X8 Pro 5G 12/512 Go à ce tarif chez AliExpress, dans la limite des stocks disponibles.
Le POCO X8 Pro 5G en version 12 Go/512 Go s'adresse avant tout aux joueurs mobiles et aux gros utilisateurs qui veulent un maximum de puissance et de stockage sans dépasser un budget serré. À 261,27 € grâce au code DSFR33, l'écart avec le tarif de référence de 533 € est suffisamment marqué pour justifier le détour par une place de marché internationale, à condition d'accepter l'absence de chargeur dans la boîte et un format peu compact.
Les amateurs de photographie exigeante ou les personnes en quête d'un smartphone compact trouveront sans doute leur bonheur ailleurs, quitte à payer plus cher. Pour les autres, cette offre limitée dans le temps mérite d'être suivie de près avant son expiration le 26 août.
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