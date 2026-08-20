Lancé en mars 2026, le POCO X8 Pro 5G s'est rapidement imposé comme une référence du milieu de gamme chez Xiaomi, porté par un trio performance, autonomie et écran. La configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, plus généreuse que les versions habituellement distribuées en France, profite actuellement d'une remise marquée chez le marchand. Consulter cette configuration chez AliExpress permet de faire chuter la facture à 261,27 € avec le code DSFR33, contre un tarif de référence affiché à 533 €.

Ce bon plan s'adresse avant tout à celles et ceux qui recherchent un maximum de puissance et de stockage sans passer par la case haut de gamme, quitte à composer avec les particularités d'un achat sur une place de marché internationale.