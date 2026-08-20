À l'approche de la rentrée, les configurations informatiques évolutives retrouvent la faveur des acheteurs qui préfèrent maîtriser leur budget pièce par pièce. Le GMKtec K12, mini PC barebone animé par un Ryzen 7 et doté d'un port Oculink, s'affiche actuellement à 261,69 € chez AliExpress avec le code FRNS33 : voici ce qu'il faut savoir avant de vous décider.
Le mini PC GMKtec K12 mise sur un processeur AMD Ryzen 7 H 255, commercialisé également sous la référence Ryzen 7 8745HS, épaulé par un port Oculink pensé pour l'ajout d'une carte graphique externe. Sur la fiche produit du K12 chez AliExpress, le fabricant confirme une configuration barebone : ni mémoire vive, ni stockage, ni système d'exploitation ne sont fournis dans ce pack. Ce choix s'adresse avant tout à un public qui souhaite composer sa propre configuration plutôt qu'acquérir un poste prêt à l'emploi.
Si vous possédez déjà des barrettes DDR5 et un SSD NVMe à réutiliser, ou si vous comptez brancher une carte graphique externe via Oculink, cette base à 261,69 € avec le code FRNS33 revient moins cher que le tarif barebone pratiqué sur la boutique européenne du fabricant pour une configuration comparable.
Voici le GMKtec K12 à 261,69 € (code FRNS33) au lieu de 361,59 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le GMKtec K12 ?
- Un Ryzen 7 taillé pour le multitâche : processeur 8 cœurs et 16 threads Zen 4, cadencé jusqu'à 4,9 GHz, avec 16 Mo de cache L3 et un GPU intégré Radeon 780M.
- Un port Oculink pour l'évolutivité : interface PCIe 4.0 x4 permettant de connecter une carte graphique externe et de faire évoluer les performances graphiques dans le temps.
- Une connectique complète : double réseau Ethernet 2,5 Gb/s, WiFi 6E, USB4 et sortie quadruple écran jusqu'en 8K.
Un mini PC pensé pour les utilisateurs qui veulent construire leur configuration
Le Radeon 780M intégré au Ryzen 7 H 255 assure déjà un usage confortable en bureautique avancée, montage léger ou lecture vidéo grâce au décodage matériel AV1 et HEVC. Pour les usages plus gourmands, le port Oculink change la donne : il permet de brancher une carte graphique externe en PCIe 4.0 x4, un atout que la rédaction Clubic avait déjà mis en avant dans son test du NucBox K16, autre représentant de la gamme K de GMKtec équipé de la même interface. Les trois emplacements M.2 2280 offrent par ailleurs une réserve de stockage confortable, jusqu'à 24 To cumulés selon le fabricant, et le TDP du processeur peut être ajusté de 35 à 70 W selon le mode de performance choisi. Ce mini PC vise donc un public technophile, prêt à investir un peu de temps dans le montage plutôt qu'à sortir un ordinateur de sa boîte.
Une alternative aux mini PC bureautiques déjà repérés pour la rentrée
À la différence des GMKtec G10 ou G11 récemment mis en avant pour la rentrée et pensés pour la bureautique, le K12 cible les configurations à construire soi-même. Il n'inclut ni mémoire, ni stockage, ni Windows, ce qui suppose un budget et des connaissances supplémentaires avant de pouvoir s'en servir.
✅ Les points forts
- Processeur Ryzen 7 8 cœurs / 16 threads cadencé jusqu'à 4,9 GHz
- Port Oculink pour brancher une carte graphique externe
- Connectique complète : double 2,5 Gb/s, WiFi 6E, USB4
- Trois emplacements M.2 2280 pour un stockage évolutif jusqu'à 24 To
- Tarif compétitif pour une base barebone Ryzen 7 avec Oculink
❌ Les limites
- Version barebone : mémoire vive, SSD et système d'exploitation à ajouter séparément
- Aucun test Clubic dédié au K12 à ce jour, seule la gamme K a été évaluée via le NucBox K16
- Achat via AliExpress : délais de livraison variables et code promo à saisir manuellement au paiement
- Ventilation qui peut se faire entendre en charge soutenue, selon les premiers retours d'utilisateurs
Le code FRNS33 reste actif sur le GMKtec K12 : vérifiez sa disponibilité chez AliExpress avant la fin de l'offre !
Le GMKtec K12 s'adresse à un profil précis : celui d'un acheteur qui souhaite profiter d'un processeur Ryzen 7 récent et d'un port Oculink évolutif, sans payer pour une mémoire et un stockage qu'il possède peut-être déjà. À 261,69 € avec le code FRNS33, le tarif reste cohérent avec les prix habituellement observés sur ce type de barebone, tout en restant inférieur à celui pratiqué sur la boutique officielle du fabricant.
Si vous cherchez un poste prêt à l'emploi pour un usage bureautique classique, les configurations complètes comme le GMKtec G10 ou G11 conviendront mieux. En revanche, si vous êtes joueur équipé d'un eGPU, créateur de contenu ou bricoleur disposant déjà de RAM et de stockage à réutiliser, ce K12 mérite votre attention avant la fin de l'offre.
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