Le mini PC GMKtec K12 mise sur un processeur AMD Ryzen 7 H 255, commercialisé également sous la référence Ryzen 7 8745HS, épaulé par un port Oculink pensé pour l'ajout d'une carte graphique externe. Sur la fiche produit du K12 chez AliExpress, le fabricant confirme une configuration barebone : ni mémoire vive, ni stockage, ni système d'exploitation ne sont fournis dans ce pack. Ce choix s'adresse avant tout à un public qui souhaite composer sa propre configuration plutôt qu'acquérir un poste prêt à l'emploi.

Si vous possédez déjà des barrettes DDR5 et un SSD NVMe à réutiliser, ou si vous comptez brancher une carte graphique externe via Oculink, cette base à 261,69 € avec le code FRNS33 revient moins cher que le tarif barebone pratiqué sur la boutique européenne du fabricant pour une configuration comparable.