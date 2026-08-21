À quelques semaines de la rentrée, la hausse continue des prix des composants PC pousse de nombreux acheteurs à anticiper leurs achats avant de nouvelles augmentations. Sur AliExpress, la carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go passe à 253,74 € avec le code promo FRNS33 : voici notre analyse pour savoir si cette offre mérite votre attention.
La RTX 3070 reste, cinq ans après son lancement, une référence solide pour le jeu en 1440p. Le modèle proposé ici par MLLSE, une marque maison d'AliExpress encore peu implantée en France, embarque 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits et un connecteur PCIe 4.0 x16 compatible avec les plateformes récentes. Avec le code FRNS33, il est possible de se procurer cette configuration à moins de 254 € chez AliExpress.
Cette offre s'adresse avant tout aux joueurs qui montent ou mettent à niveau un PC pour un usage en 1440p, en toute connaissance des spécificités d'un achat sur cette plateforme.
Voici la MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 à 253,74 € au lieu de 368,90 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 ?
- Prix réduit : la carte passe de 368,90 € à 253,74 € avec le code FRNS33, une remise notable sur un GPU dont le tarif de lancement dépassait les 500 €.
- Fiche technique complète : 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits et un connecteur PCIe 4.0 x16, une configuration pensée pour le jeu en 1440p.
- Performances toujours d'actualité : selon les comparatifs récents, la RTX 3070 reste proche d'une RTX 5060 vendue plus cher au tarif normal, dans un contexte de hausse généralisée des prix des GPU.
Une carte encore taillée pour le 1440p en 2026
Lors de son lancement, la GeForce RTX 3070 avait été présentée par la rédaction Clubic comme une véritable référence pour le 1440p, portée par ses 5 888 processeurs de flux, sa fréquence Boost de 1 725 MHz et ses 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits. Cinq ans plus tard, ces caractéristiques restent suffisantes pour faire tourner la grande majorité des jeux actuels en QHD avec un bon niveau de détail.
Clubic notait par ailleurs, à l'occasion d'un précédent bon plan sur cette même carte, que ses performances demeurent comparables à celles d'une RTX 5060 facturée plus de 300 € au tarif plein. Pour les joueurs qui visent le Full HD ou le 1440p sans chercher un ray tracing poussé, la RTX 3070 reste donc un choix pertinent.
MLLSE face aux marques établies : ce qu'il faut savoir
MLLSE propose ici une puce NVIDIA d'origine à un tarif agressif, mais sans le réseau de service après-vente ni la notoriété d'un Asus, d'un MSI ou d'un Gigabyte. Ce compromis peut se justifier pour un budget serré, à condition d'accepter une prise de risque un peu plus élevée qu'avec un fabricant historique.
✅ Les points forts
- Remise notable grâce au code FRNS33, sur un GPU dont le tarif de lancement dépassait les 500 €
- Fiche technique cohérente avec les standards actuels : GDDR6, bus 256 bits, PCIe 4.0
- Performances toujours adaptées au 1440p selon les tests Clubic
- Puce NVIDIA d'origine, sans relabeling ni architecture obscure
- Une option pour construire ou mettre à niveau un PC sans attendre une possible hausse des prix
❌ Les limites
- Marque MLLSE encore peu reconnue en France, avec un service après-vente moins accessible que les acteurs historiques
- Génération Ampere sortie fin 2020 : les 8 Go de VRAM peuvent montrer leurs limites sur certains jeux très récents en ultra
- Délais de livraison et modalités de retour à vérifier avant commande, comme pour tout achat sur AliExpress
- Retours d'expérience hétérogènes sur la fiabilité de certains lots, à prendre en compte avant l'achat
Le code FRNS33 est-il toujours actif ? Vérifiez l'offre avant de valider votre panier
Cette RTX 3070 signée MLLSE s'adresse avant tout aux joueurs qui cherchent une configuration 1440p fonctionnelle sans attendre une nouvelle hausse des prix des composants, et qui acceptent en contrepartie l'incertitude propre à une marque encore émergente. Le rapport performances/prix reste solide face à des références plus récentes, à condition de ne pas viser les tout derniers jeux en réglages ultra.
Les acheteurs qui privilégient la tranquillité d'un service après-vente français, ou qui visent une carte plus récente avec davantage de mémoire vidéo, peuvent passer leur chemin. Pour les autres, cette offre reste l'une des solutions les plus économiques pour équiper un PC gamer avant la rentrée.
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