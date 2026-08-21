La RTX 3070 reste, cinq ans après son lancement, une référence solide pour le jeu en 1440p. Le modèle proposé ici par MLLSE, une marque maison d'AliExpress encore peu implantée en France, embarque 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits et un connecteur PCIe 4.0 x16 compatible avec les plateformes récentes. Avec le code FRNS33, il est possible de se procurer cette configuration à moins de 254 € chez AliExpress.

Cette offre s'adresse avant tout aux joueurs qui montent ou mettent à niveau un PC pour un usage en 1440p, en toute connaissance des spécificités d'un achat sur cette plateforme.