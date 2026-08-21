Le Ryzen 7 7800X3D s'est imposé depuis sa sortie comme une valeur sûre pour qui cherche des performances de jeu élevées sans faire exploser son budget. Le processeur est actuellement proposé par un vendeur cette fiche AliExpress affiche une remise associée au code promo FRNS33, à saisir manuellement lors du paiement, avec un colis expédié depuis la France.

En réglant via PayPal, la facture descend encore d'une vingtaine d'euros, un détail qui vaut le coup d'œil pour qui compare les moyens de paiement avant de valider sa commande. Pour les joueurs déjà sur socket AM5 en quête d'un upgrade abordable, ou pour ceux qui montent une configuration neuve à l'approche de la rentrée, ce bon plan mérite le détour.