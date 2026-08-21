La rentrée rime souvent avec arbitrages budgétaires, surtout quand il s'agit de muscler sa configuration de jeu. AliExpress propose actuellement le Ryzen 7 7800X3D, référence reconnue du gaming PC, à un tarif qui mérite qu'on s'y attarde : voici notre analyse pour savoir si cette offre a vraiment du sens.
Le Ryzen 7 7800X3D s'est imposé depuis sa sortie comme une valeur sûre pour qui cherche des performances de jeu élevées sans faire exploser son budget. Le processeur est actuellement proposé par un vendeur cette fiche AliExpress affiche une remise associée au code promo FRNS33, à saisir manuellement lors du paiement, avec un colis expédié depuis la France.
En réglant via PayPal, la facture descend encore d'une vingtaine d'euros, un détail qui vaut le coup d'œil pour qui compare les moyens de paiement avant de valider sa commande. Pour les joueurs déjà sur socket AM5 en quête d'un upgrade abordable, ou pour ceux qui montent une configuration neuve à l'approche de la rentrée, ce bon plan mérite le détour.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 7800X3D ?
- Un tarif en nette baisse pour la rentrée : grâce au code FRNS33, le processeur passe de 311,75 € à 207,84 €, et jusqu'à 187,84 € en réglant via PayPal.
- Une référence gaming reconnue : 8 cœurs, 16 threads et 96 Mo de cache L3 en 3D V-Cache pour des performances élevées en jeu.
- Une expédition depuis la France : le colis part de l'Hexagone, ce qui limite les délais et évite les mauvaises surprises douanières.
Un processeur taillé pour le jeu, sans compromis inutile
Avec ses 8 cœurs et 16 threads cadencés jusqu'à 5 GHz, le Ryzen 7 7800X3D s'appuie sur l'architecture Zen 4 gravée en 5 nm. Sa particularité tient à ses 96 Mo de cache L3 issus de la technologie 3D V-Cache, qui réduit la latence d'accès aux données les plus sollicitées par les moteurs de jeu modernes. Dans notre test Clubic, ce processeur avait pris la tête sur la quasi-totalité des titres évalués, devançant régulièrement des références Intel pourtant plus chères. Il s'adresse donc en priorité aux joueurs sur socket AM5, qu'ils montent une configuration neuve ou qu'ils fassent évoluer une carte mère B650 ou X670 existante.
Face à la concurrence, où se situe vraiment ce bon plan ?
À ce niveau de prix, peu d'alternatives Intel ou AMD offrent un rapport performances/prix aussi favorable en jeu vidéo. Le 7800X3D ne conviendra en revanche pas à ceux qui recherchent avant tout de la puissance multithread pour du montage vidéo ou du calcul intensif, des usages mieux couverts par d'autres références comme le Ryzen 9 7900X.
✅ Les points forts
- Performances de jeu parmi les plus élevées de sa catégorie
- 96 Mo de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache
- Tarif en nette baisse grâce au code promo FRNS33
- Compatible avec les cartes mères AM5 existantes (B650, X670)
- Expédition depuis la France, avec des délais réduits
❌ Les limites
- Le code promo doit être saisi manuellement au moment du paiement
- Achat via une place de marché tierce, avec des délais variables selon le vendeur
- Puissance multithread en retrait face aux Ryzen 9 pour la productivité lourde
- Nécessite un socket AM5, donc pas d'upgrade possible depuis une carte mère AM4
Le Ryzen 7 7800X3D à 207,84 € avec le code FRNS33 : à vérifier chez AliExpress avant la fin du stock !
Le Ryzen 7 7800X3D reste l'un des processeurs les plus équilibrés du marché pour jouer dans de bonnes conditions, et ce bon plan AliExpress le rend accessible à un tarif nettement inférieur à son positionnement habituel. L'offre s'adresse en priorité aux joueurs sur AM5, aux étudiants qui montent une configuration pour la rentrée, et à tous ceux qui privilégient le FPS en jeu plutôt que la puissance de calcul brute.
Ceux qui cherchent avant tout un processeur polyvalent pour la création de contenu ou le calcul intensif peuvent en revanche passer leur chemin et regarder du côté des Ryzen 9. Pour les autres, le code FRNS33 et l'option de paiement PayPal permettent de faire tomber la note à un niveau rarement atteint sur ce modèle, à condition de ne pas trop tarder.
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