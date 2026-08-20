Référence chez les coureurs et triathlètes depuis son lancement, la Garmin Forerunner 255 conjugue un GPS multi-constellation précis, une autonomie confortable et un suivi santé complet dans un boîtier compact de 46 mm. Habituellement affichée autour de 235,33 € sur le marché français, elle est actuellement proposée à 124,73 € grâce au code promo DSFR20 via une offre AliExpress, dans le cadre d’une opération limitée dans le temps qui court jusqu’au 26 août.

Cette offre s’adresse en priorité aux coureurs réguliers et aux triathlètes amateurs qui souhaitent structurer leur reprise sportive de rentrée avec un outil GPS sérieux, sans pour autant investir dans le haut de gamme de la marque américaine. Le produit est par ailleurs expédié depuis la France, ce qui limite les délais de livraison et évite les mauvaises surprises côté douane ou service après-vente.