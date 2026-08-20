À quelques jours de la rentrée, vous êtes nombreux à vouloir reprendre l’entraînement avec un équipement fiable, sans pour autant faire exploser un budget de rentrée déjà chargé entre fournitures et abonnements. Sur AliExpress, la montre GPS Garmin Forerunner 255 bénéficie justement d’une remise notable jusqu’au 26 août dans le cadre de l’opération Économies douanières, et voici ce qu’elle vaut vraiment à ce tarif.
Référence chez les coureurs et triathlètes depuis son lancement, la Garmin Forerunner 255 conjugue un GPS multi-constellation précis, une autonomie confortable et un suivi santé complet dans un boîtier compact de 46 mm. Habituellement affichée autour de 235,33 € sur le marché français, elle est actuellement proposée à 124,73 € grâce au code promo DSFR20 via une offre AliExpress, dans le cadre d’une opération limitée dans le temps qui court jusqu’au 26 août.
Cette offre s’adresse en priorité aux coureurs réguliers et aux triathlètes amateurs qui souhaitent structurer leur reprise sportive de rentrée avec un outil GPS sérieux, sans pour autant investir dans le haut de gamme de la marque américaine. Le produit est par ailleurs expédié depuis la France, ce qui limite les délais de livraison et évite les mauvaises surprises côté douane ou service après-vente.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 255 ?
- Un prix parmi les plus bas constatés : 124,73 € avec le code DSFR20, contre un tarif de lancement de 349,99 € chez Garmin.
- Une autonomie confortable : jusqu’à 14 jours en mode montre connectée et environ 30 heures en GPS continu, de quoi couvrir un marathon ou un week-end de trail sans recharge.
- Une polyvalence sportive réelle : GPS multi-bandes, plus de 30 profils d’activité, NFC pour le paiement sans contact et étanchéité 5 ATM pour la natation.
Une montre pensée pour structurer l’entraînement au quotidien
Le boîtier de 46 mm loge un écran couleur de 1,3 pouce en dalle transflective, une technologie qui privilégie la lisibilité en plein soleil plutôt que le contraste, un choix assumé pour une montre de sport plutôt que pour une smartwatch généraliste. La puce GPS multi-constellation, compatible GPS, GLONASS et Galileo, améliore sensiblement la précision du tracé en environnement urbain dense ou sous couvert forestier, un point que la rédaction Clubic souligne régulièrement dans ses analyses consacrées aux montres Garmin de milieu de gamme. Le NFC autorise le paiement sans contact via Garmin Pay, pratique pour partir courir sans emporter ni carte bancaire ni téléphone. Côté santé, la Forerunner 255 embarque un rapport matinal complet avec suivi du sommeil, de la variabilité de fréquence cardiaque et du niveau d’énergie Body Battery, autant d’indicateurs utiles pour calibrer sa charge d’entraînement au moment de la reprise.
Face à la concurrence, une valeur sûre plutôt qu’une nouveauté
Face à des rivales comme la COROS Pace 3 ou la Polar Pacer Pro, la Forerunner 255 mise avant tout sur la profondeur de son écosystème Garmin Connect et sur la fiabilité de son GPS multibande plutôt que sur des fonctions inédites. Elle n’apporte rien de radicalement nouveau par rapport aux derniers modèles de la marque, mais reste un choix cohérent et éprouvé pour qui cherche un outil GPS complet à ce niveau de prix.
✅ Les points forts
- Autonomie confortable, jusqu’à 14 jours en mode connecté et environ 30 heures en GPS continu
- GPS multi-bandes précis, aussi bien en ville dense que sous couvert forestier
- Suivi santé complet avec sommeil, variabilité de fréquence cardiaque, stress et Body Battery
- Paiement sans contact intégré grâce au NFC et à Garmin Pay
- Étanchéité 5 ATM compatible avec la natation et les sports nautiques
❌ Les limites
- Écran MIP transflectif, moins contrasté qu’une dalle AMOLED en intérieur
- Pas de stockage musical embarqué sur cette version standard, contrairement aux modèles Music
- Interface à cinq boutons physiques qui demande un temps d’adaptation aux nouveaux utilisateurs
- Offre soumise à la durée de l’opération AliExpress et à la disponibilité des stocks, annoncée jusqu’au 26 août
Le code DSFR20 reste actif sur la Garmin Forerunner 255 à 124,73 € chez AliExpress : à vérifier avant la fin de l’opération, le 26 août.
À 124,73 €, la Garmin Forerunner 255 s’adresse avant tout aux coureurs réguliers et aux triathlètes amateurs qui veulent reprendre l’entraînement à la rentrée avec un outil GPS complet, sans payer le tarif d’une montre haut de gamme. Son autonomie, la précision de son GPS multibande et la richesse de son suivi santé en font une valeur sûre pour structurer ses séances sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Les acheteurs en quête d’un écran AMOLED, d'un stockage musical intégré ou d'une smartwatch généraliste devront en revanche regarder ailleurs, ou envisager la version Music à un tarif plus élevé. Pour les autres, cette offre AliExpress mérite d’être vérifiée rapidement : l’opération Économies douanières se termine le 26 août et les stocks du modèle sont annoncés comme limités.
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