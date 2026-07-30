Le véritable avantage concurrentiel de ce Katana 15 HX réside dans l'intégration des cartes graphiques NVIDIA de la toute nouvelle série RTX 50, une génération qui apporte des gains de performance notables en ray tracing et en intelligence artificielle grâce à la technologie DLSS 4. Concrètement, cela permet de faire tourner les jeux les plus récents avec des effets graphiques avancés tout en conservant un bon niveau de fluidité, un atout rare sur des PC portables gaming affichés sous les 1000 €. La contrepartie logique de ce positionnement reste un écran limité à la définition Full HD sur certaines configurations d'entrée de la gamme, contre la QHD proposée sur les versions plus complètes, une nuance importante à vérifier selon la configuration exacte proposée sur cette offre à 970 €.