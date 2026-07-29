Le véritable avantage concurrentiel de cette offre Match Night Collection réside dans l'inclusion de l'écran de projection avec son support, un accessoire habituellement vendu séparément et qui représente un coût non négligeable pour profiter pleinement des capacités du vidéoprojecteur. Concrètement, cela permet d'obtenir une image bien plus nette et lumineuse qu'une simple projection sur un mur blanc, particulièrement appréciable en extérieur où la luminosité ambiante reste un défi pour ce type d'appareil à 250 lumens. La contrepartie logique de ce positionnement reste une luminosité modeste comparée à des vidéoprojecteurs de salon plus puissants, une limite qui reste cohérente avec le format nomade de l'appareil et largement compensée par l'usage en soirée ou dans une pièce sombre pour lequel il est pensé.