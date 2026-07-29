Pour profiter du cinéma en plein air sans multiplier les achats, ce pack XGIMI Vibe One Match Night Collection réunit vidéoprojecteur, écran de projection et support pour 269 € au lieu de 469 € sur Joybuy. Un combo complet porté par la mobilité de ce vidéoprojecteur à batterie intégrée, déjà remarqué pour son excellent rapport qualité-prix vendu seul.
Le XGIMI Vibe One, lancé fin 2025, s'est rapidement imposé comme une référence chez les vidéoprojecteurs portables grâce à sa batterie intégrée offrant jusqu'à 1h20 de lecture vidéo ou 4 heures d'écoute audio. Il projette en résolution Full HD 1080p avec une luminosité de 250 lumens, pour une image allant de 45 à 150 pouces de diagonale selon la distance de projection. L'appareil fonctionne sous Google TV avec Netflix nativement intégré, et embarque deux haut-parleurs stéréo signés Sound by JBL pour un rendu audio soigné même en extérieur.
Vidéoprojecteur XGIMI Vibe One + écran de Projection
à 269 € au lieu de 469 € sur Joybuy
Pourquoi choisir ce Vidéoprojecteur XGIMI Vibe One ?
- Un pack complet incluant l'écran et son support, évitant l'achat séparé d'accessoires souvent nécessaires
- Une batterie intégrée qui permet une utilisation totalement nomade, en camping ou dans le jardin
- Un Google TV avec Netflix nativement intégré, sans boîtier supplémentaire à brancher
Un vidéoprojecteur pensé pour la mobilité avant tout
Le Vibe One a été conçu par XGIMI pour répondre à une demande croissante de projection nomade, loin des vidéoprojecteurs traditionnels réservés à un usage fixe en salon. Son poids réduit de 1,4 kg et sa poignée intégrée en font un appareil facile à transporter d'une pièce à l'autre ou à emporter en extérieur, avec un support réglable à 160° pour s'adapter à différentes surfaces. La mise au point automatique et la correction du trapèze permettent une installation en quelques secondes, sans réglages fastidieux, un vrai atout pour improviser une séance cinéma en fin de journée.
Un pack complet qui distingue vraiment cette offre du modèle vendu seul
Le véritable avantage concurrentiel de cette offre Match Night Collection réside dans l'inclusion de l'écran de projection avec son support, un accessoire habituellement vendu séparément et qui représente un coût non négligeable pour profiter pleinement des capacités du vidéoprojecteur. Concrètement, cela permet d'obtenir une image bien plus nette et lumineuse qu'une simple projection sur un mur blanc, particulièrement appréciable en extérieur où la luminosité ambiante reste un défi pour ce type d'appareil à 250 lumens. La contrepartie logique de ce positionnement reste une luminosité modeste comparée à des vidéoprojecteurs de salon plus puissants, une limite qui reste cohérente avec le format nomade de l'appareil et largement compensée par l'usage en soirée ou dans une pièce sombre pour lequel il est pensé.
✅ Les points forts
- Pack complet avec écran et support inclus, prêt à l'emploi dès réception
- Batterie intégrée pour une utilisation totalement nomade jusqu'à 1h20
- Google TV avec Netflix intégré et son JBL pour une expérience complète sans accessoire supplémentaire
❌ Les limites
- Luminosité limitée à 250 lumens, à réserver à un usage en soirée ou en pièce sombre
- Connectique restreinte à un port HDMI et un port USB
- Absence d'adaptateur secteur USB-C fourni selon certains retours sur le modèle vendu seul
Vidéoprojecteur XGIMI Vibe One + écran de Projection
à 269 € au lieu de 469 € sur Joybuy
À 269 €, ce pack XGIMI Vibe One Match Night Collection avec écran et support devient une solution complète et particulièrement avantageuse pour se lancer dans le cinéma en plein air sans multiplier les achats. Une remise de 200 € qui rend accessible un combo habituellement plus coûteux que le vidéoprojecteur vendu seul.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes