Air Fryer Ninja DualZone 4-en-1 à 99,99 € au lieu de 179,99 €

Sur le marché des friteuses sans huile, le format double compartiment du Ninja DualZone répond à un vrai besoin pratique : cuisiner un repas complet en une seule fois sans multiplier les appareils ni les tournées de cuisson. Sa capacité de 7,6 litres, répartie en deux paniers de 3,8 litres chacun, permet de préparer un accompagnement et une protéine en parallèle, un atout précieux pour les repas de famille comme pour les envies de manger léger sans complexité. Les quatre programmes automatiques couvrent l'essentiel des besoins du quotidien, de la friture croustillante de légumes au rôtissage de volaille, sans ajout de matière grasse superflue.