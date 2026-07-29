Pour cuisiner léger sans renoncer au croustillant cet été, l'Air Fryer Ninja DualZone 4-en-1 profite d'une remise exceptionnelle sur le site officiel Shark Ninja. Grâce au code promo DSSN8, cet appareil de 7,6 litres à deux paniers indépendants passe de 179,99 € à seulement 99,99 €, soit 44% d'économie sur un modèle référence du marché.
Le Ninja Foodi DualZone AF200EU appartient à la gamme d'airfryers à double compartiment de Ninja, pensée pour permettre de cuisiner deux aliments différents simultanément dans un seul appareil. Il propose quatre programmes de cuisson : Air Fry pour frire sans huile, Max Crisp pour un résultat extra-croustillant, Roast pour rôtir et Reheat pour réchauffer les restes. Sa capacité totale de 7,6 litres, répartie entre deux paniers indépendants, permet de synchroniser la fin de cuisson des deux compartiments grâce à la fonction Smart Finish, un vrai gain de temps pour préparer un repas complet.
Air Fryer Ninja DualZone 4-en-1 à 99,99 € au lieu de 179,99 €
avec le code DSSN8
Pourquoi choisir cet Air Fryer Ninja DualZone 4-en-1 ?
- Deux paniers indépendants qui permettent de préparer une entrée et un plat simultanément sans mélanger les saveurs
- Quatre modes de cuisson polyvalents, de la friture sans huile au réchauffage de restes
- Une remise de 80 € qui rend accessible un airfryer haut de gamme habituellement bien plus onéreux
Un airfryer pensé pour cuisiner plus léger sans y passer des heures
Sur le marché des friteuses sans huile, le format double compartiment du Ninja DualZone répond à un vrai besoin pratique : cuisiner un repas complet en une seule fois sans multiplier les appareils ni les tournées de cuisson. Sa capacité de 7,6 litres, répartie en deux paniers de 3,8 litres chacun, permet de préparer un accompagnement et une protéine en parallèle, un atout précieux pour les repas de famille comme pour les envies de manger léger sans complexité. Les quatre programmes automatiques couvrent l'essentiel des besoins du quotidien, de la friture croustillante de légumes au rôtissage de volaille, sans ajout de matière grasse superflue.
La fonction Smart Finish, l'argument qui distingue vraiment ce modèle
Le véritable atout concurrentiel de ce Ninja DualZone reste sa fonction Smart Finish, qui synchronise automatiquement la fin de cuisson des deux paniers même lorsque les temps et températures diffèrent entre les deux compartiments. Concrètement, cela signifie pouvoir démarrer la cuisson d'un plat nécessitant plus de temps, puis lancer l'autre panier plus tard, l'appareil ajustant lui-même le minutage pour que les deux plats soient prêts au même moment. Cette fonctionnalité reste rare sur les airfryers à double compartiment concurrents, où l'utilisateur doit généralement gérer manuellement le décalage entre les deux zones de cuisson, un vrai gain de simplicité au quotidien qui justifie pleinement le positionnement de cette offre.
✅ Les points forts
- Fonction Smart Finish pour synchroniser deux cuissons différentes sans effort
- Quatre modes de cuisson polyvalents adaptés à des repas variés et plus légers
- Paniers et accessoires compatibles lave-vaisselle pour un entretien simplifié
❌ Les limites
- Encombrement notable sur le plan de travail avec ses dimensions de 38 x 33 cm
- Capacité par panier limitée à 3,8 litres, à prévoir pour les grandes familles
- Niveau sonore parfois perceptible en fonctionnement, comme sur la plupart des airfryers à ventilation puissante
Air Fryer Ninja DualZone 4-en-1 à 99,99 € au lieu de 179,99 €
avec le code DSSN8
À 99,99 € avec le code DSSN8, ce Ninja Foodi DualZone devient une option particulièrement pertinente pour cuisiner plus léger cet été sans sacrifier la praticité, grâce à ses deux zones de cuisson synchronisées. Une remise de 80 € qui rend accessible l'un des airfryers les plus polyvalents du marché.
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