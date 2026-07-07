Jeudi 9 juillet à 22h, l'équipe de France affronte le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026, au Gillette Stadium de Foxborough. Le match est diffusé gratuitement sur M6, mais un abonnement à partir de 15 euros par mois permet aussi de suivre l'intégralité des autres rencontres du tournoi en direct.
Voici comment suivre France - Maroc en direct jeudi, sur M6 ou avec beIN Sports Connect chez Canal+ !
Le coup d'envoi de ce quart de finale entre les Bleus et les Lions de l'Atlas est fixé à 22h, heure française, jeudi 9 juillet, au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston. Le match est à suivre gratuitement sur M6, en clair sur la TNT, ainsi qu'en streaming sur M6+ depuis un ordinateur, un smartphone ou une télévision connectée. Pour les spectateurs qui souhaitent en plus suivre les autres rencontres du tournoi, y compris celles qui ne passent pas par la chaîne gratuite, l'abonnement beIN Sports Connect commercialisé par Canal+ reste disponible sans engagement. Il permet d'accéder en direct à l'ensemble des matchs réservés aux abonnés.
De quoi organiser sa soirée en toute tranquillité, que l'on suive uniquement les Bleus ou l'ensemble de la compétition.
Pourquoi choisir beIN SPORTS CONNECT ?
- Accès aux matchs non diffusés sur M6 : l'abonnement donne accès en direct aux rencontres du Mondial 2026 qui ne font pas partie de la sélection gratuite de M6.
- Sans engagement : la formule est facturée au mois et peut être résiliée à tout moment, sans durée minimale imposée.
- Tarif d'entrée mesuré : à 15 €/mois, il s'agit de la formule la plus légère des trois offres sport proposées par Canal+.
Comment regarder le match et le reste du Mondial, sur tous les écrans
Pour ce quart de finale, aucune inscription n'est nécessaire : il suffit d'allumer M6 sur la TNT ou de lancer l'application M6+ dès 21h50, heure de la prise d'antenne annoncée par la chaîne. Un dossier de la rédaction Clubic consacré à la diffusion du Mondial 2026 rappelle que M6 couvre 54 matchs gratuits, dont l'intégralité du parcours des Bleus, tandis que les 50 autres rencontres restent réservées aux abonnés beIN Sports. Pour ces dernières, l'application beIN Sports Connect fonctionne sur ordinateur, smartphone, tablette et sur de nombreux téléviseurs connectés, ce qui permet de suivre un match en mobilité puis de basculer sur grand écran sans manipulation particulière.
Deux formules plus complètes pour les amateurs de sport et de contenus Canal+
Pour ceux qui souhaitent associer le sport à une offre de cinéma et de séries, l'Édition Spéciale Canal+ Sport est proposée à partir de 29,99 €/mois, en engagement mensuel ou sur 24 mois selon la formule choisie. Canal+ La Totale va plus loin avec un catalogue élargi, à 59,99 €/mois pendant les 12 premiers mois, puis 75,99 €/mois, sur un engagement de 24 mois.
✅ Les points forts
- Le match France - Maroc est accessible gratuitement sur M6 et M6+, sans inscription ni abonnement.
- La prise d'antenne est annoncée à 21h50, pour un coup d'envoi à 22h.
- beIN Sports Connect permet de suivre les rencontres non diffusées en clair, à un tarif mesuré et sans engagement.
- Les formules Canal+ plus complètes ajoutent cinéma, séries et d'autres compétitions sportives.
- L'accès fonctionne sur plusieurs supports, du smartphone à la télévision connectée.
❌ Les limites
- Canal+ La Totale implique un engagement de 24 mois et une hausse de tarif après douze mois.
- L'Édition Spéciale Canal+ Sport est annoncée à partir de 29,99 €/mois, le tarif définitif dépendant de la formule et de la durée d'engagement choisies.
- Les formules les plus complètes représentent un budget mensuel conséquent pour un usage centré sur le seul football.
- Un supporter qui suit uniquement les matchs des Bleus n'a, de fait, pas besoin de ces abonnements pour ce Mondial.
Voici comment vérifier les conditions actuelles de l'offre beIN SPORTS CONNECT chez Canal+, avant le coup d'envoi de jeudi à 22h !
Pour regarder France - Maroc jeudi, il suffit d'allumer M6 ou de lancer M6+ : aucun abonnement n'est nécessaire pour ce quart de finale. beIN Sports Connect prend tout son sens pour ceux qui veulent suivre l'ensemble du tournoi, y compris les rencontres qui ne sont pas retenues par la chaîne gratuite, avec un abonnement sans engagement à 15 €/mois.
Les formules Canal+ plus étoffées s'adressent plutôt à ceux qui cherchent une offre globale associant sport, cinéma et séries, quitte à accepter un engagement plus long et un tarif qui évolue avec le temps. À chacun de choisir la formule qui correspond réellement à sa consommation, plutôt que de multiplier les abonnements pour un seul quart de finale déjà accessible gratuitement.
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