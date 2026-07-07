Le coup d'envoi de ce quart de finale entre les Bleus et les Lions de l'Atlas est fixé à 22h, heure française, jeudi 9 juillet, au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston. Le match est à suivre gratuitement sur M6, en clair sur la TNT, ainsi qu'en streaming sur M6+ depuis un ordinateur, un smartphone ou une télévision connectée. Pour les spectateurs qui souhaitent en plus suivre les autres rencontres du tournoi, y compris celles qui ne passent pas par la chaîne gratuite, l'abonnement beIN Sports Connect commercialisé par Canal+ reste disponible sans engagement. Il permet d'accéder en direct à l'ensemble des matchs réservés aux abonnés.

De quoi organiser sa soirée en toute tranquillité, que l'on suive uniquement les Bleus ou l'ensemble de la compétition.