Ce mini PC, c'est le Blackview MP20, dans sa version la plus généreuse, avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. De quoi se débarasser d'une tour encombrante pour un petit boitier léger contre 258,99 euros sur Cdiscount au lieu de 679,90 euros.
Le Mini PC est un choix judicieux si vous cherchez un ordinateur qu'on peut considérer comme fixe, mais que vous n'avez pas besoin d'une puissance démentielle pour jouer ou lancer de grosses applications, par exemple. Ce Blackview MP20 coche toutes les cases de l'ordinateur bureautique et il ne fait que 10 cm de côté pour 3,52 cm de haut et 265 g. Un modèle en rupture de stock sur le site de la marque, où il est affiché à 679,90 euros. Mais en allant sur Cdiscount, il est disponible et surtout, il est vendu 258,99 euros grâce aux Soldes.
Pourquoi choisir le Blackview MP20 ?
- Parce qu'il ne prend pas de place, avec seulement 10 cm de côté, vous le posez n'importe où et n'avez pas besoin d'un bureau gigantesque. Ce qui prend plus de place, c'est les périphériques que vous allez brancher dessus.
- Pour ses composants si vous cherchez une machine dédiée à la bureautique, la navigation ou le streaming, parce qu'il a mine de rien un Ryzen 3 et 16+512 Go de mémoire.
- Parce qu'il est prêt à l'emploi : comme Windows 11 Pro est déjà installé dessus et que la configuration est déjà bien équilibrée, vous pouvez l'allumer dès qu'il arrive et il sera immédiatement utilisable.
Une configuration modeste dans un mouchoir de poche
Il faut vraiment voir le Blackview MP20 comme une alternative à un PC fixe familial, que tout le monde peut allumer à la volée pour aller consulter ses mails ou aller sur les réseaux sociaux, regarder une vidéo ou de petites tâches comme ça. S'il vous arrive de télétravailler, ça peut être aussi une machine dédiée à ça, vous n'avez qu'à vous procurer un écran, un clavier et une souris et il est prêt à l'emploi.
Ce qu'il a de plus par rapport à certains modèles de la concurrence, c'est que sa configuration est un peu plus solide : 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, là où certains se contentent de 8+256 Go. Après ce n'est pas non plus un foudre de guerre, la mémoire est de la DDR4 et le stockage est en partie occupé par le système d'exploitation. La connectivité est intéressante puisqu'il propose du WiFi 5 en plus d'un port Ethernet, ainsi que du Bluetooth 4.2.
Un boîtier sobre et bien aéré
Le boîtier du Blackview MP20 est sobre et discret, ce qui fait qu'il passe partout. En plus il est possible de le camoufler derrière un écran si vous utilisez un support VESA compatible de 100 x 100. Ça donne l'impression d'avoir une machine tout-en-un où les composants sont directement incorporés dans l'écran. En plus du processeur AMD Ryzen 3 3300U, vous avez une puce Radeon Vega 6 qui peut gérer jusqu'à 4 096 x 2 160 pixels et 60 images/seconde.
La connectique physique se situe tout autour du Mini PC, avec deux ports USB 3.0 et une prise audio d'un côté, un port Ethernet, un HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports USB 2.0 et l'alimentation de l'autre. La dissipation thermique est assurée par un tuyau en cuivre avec une conduction thermique rapide et un ventilateur qui tourne jusqu'à 3 500 tours/minute. En plus de ça, il est silencieux, donc vous pouvez facilement l'installer dans votre bureau pour travailler.
✅ Les points forts
- C'est une configuration bureautique relativement équilibrée
- Le processeur AMD Ryzen 3 3300U jusqu'à 3,5 GHz assure un bon rendu en multimédia
- Son format très compact permet de le monter derrière un écran
- Il prend en charge deux écrans 4K@60 Hz
- Windows 11 Pro est préinstallé
❌ Les limites
- Le GPU intégré est limité pour le gaming, c'est une machine pour la productivité et le multimédia
- Le WiFi 5 commence à se faire un peu vieux avec le WiFi 7 en face
- L'évolutivité des composants est possible, mais limitée
Le Blackview MP20 est une bonne petite machine familiale. C'est un mini PC d'entrée de gamme qui permet de faire toute les tâches de bureautique sans problème, même si elle n'est pas faite pour le gaming puisqu'il n'y a pas de carte graphique. L'avantage, c'est que vous pouvez l'emmener partout puisqu'il est plus petit qu'un PC portable. Et vous pouvez le brancher sur n'importe quel appareil pouvant afficher des images, afin qu'il devienne votre écran PC temporaire. La connectique est généreuse pour vous permettre de brancher vos périphériques et son prix inférieur à 260 euros donne clairement envie de craquer.
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