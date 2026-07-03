Il faut vraiment voir le Blackview MP20 comme une alternative à un PC fixe familial, que tout le monde peut allumer à la volée pour aller consulter ses mails ou aller sur les réseaux sociaux, regarder une vidéo ou de petites tâches comme ça. S'il vous arrive de télétravailler, ça peut être aussi une machine dédiée à ça, vous n'avez qu'à vous procurer un écran, un clavier et une souris et il est prêt à l'emploi.

Ce qu'il a de plus par rapport à certains modèles de la concurrence, c'est que sa configuration est un peu plus solide : 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, là où certains se contentent de 8+256 Go. Après ce n'est pas non plus un foudre de guerre, la mémoire est de la DDR4 et le stockage est en partie occupé par le système d'exploitation. La connectivité est intéressante puisqu'il propose du WiFi 5 en plus d'un port Ethernet, ainsi que du Bluetooth 4.2.