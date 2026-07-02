Le segment des robots aspirateurs laveurs s'est beaucoup diversifié ces derniers mois, avec des marques moins installées comme Lefant qui viennent bousculer les repères tarifaires habituels. Le M3 Max mise sur une fiche technique généreuse : double serpillière rotative, navigation laser dToF et station d'entretien automatisée, le tout dans un format compact de 32 x 32 x 9,7 cm pour 12 kilogrammes. Amazon propose actuellement ce modèle à prix réduit, une occasion à examiner de près pour les foyers qui souhaitent déléguer une bonne partie de l'entretien des sols. Il est possible de consulter la fiche du Lefant M3 Max chez Amazon pour vérifier la disponibilité et le tarif en cours.

Contrairement aux modèles d'entrée de gamme de la marque, à l'image du Lefant M210P déjà repéré dans nos colonnes pour son prix contenu, le M3 Max vise un usage plus intensif, avec lavage actif, autonomie renforcée et une station capable de gérer l'entretien du robot sur plusieurs semaines.