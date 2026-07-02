Alors que les soldes d'été 2026 battent leur plein, Amazon fait chuter le prix du Lefant M3 Max, un robot aspirateur laveur équipé d'une station multifonction et d'une puissance d'aspiration annoncée à 20 000 Pa. Voici ce que cette offre change vraiment pour celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas de l'entretien automatisé.
Le segment des robots aspirateurs laveurs s'est beaucoup diversifié ces derniers mois, avec des marques moins installées comme Lefant qui viennent bousculer les repères tarifaires habituels. Le M3 Max mise sur une fiche technique généreuse : double serpillière rotative, navigation laser dToF et station d'entretien automatisée, le tout dans un format compact de 32 x 32 x 9,7 cm pour 12 kilogrammes. Amazon propose actuellement ce modèle à prix réduit, une occasion à examiner de près pour les foyers qui souhaitent déléguer une bonne partie de l'entretien des sols. Il est possible de consulter la fiche du Lefant M3 Max chez Amazon pour vérifier la disponibilité et le tarif en cours.
Contrairement aux modèles d'entrée de gamme de la marque, à l'image du Lefant M210P déjà repéré dans nos colonnes pour son prix contenu, le M3 Max vise un usage plus intensif, avec lavage actif, autonomie renforcée et une station capable de gérer l'entretien du robot sur plusieurs semaines.
Pourquoi choisir le Lefant M3 Max ?
- Puissance d'aspiration élevée : annoncée à 20 000 Pa, elle vient à bout des poils d'animaux et des poussières incrustées, y compris sur les tapis mi-épais.
- Station tout-en-un : lavage des serpillières à 45 °C puis séchage à l'air chaud pendant environ deux heures, pour limiter les manipulations et les odeurs d'humidité.
- Navigation laser précise : la technologie dToF 360°, associée à la détection PSD 190° et au réseau de capteurs Freemove 3.0, cartographie les pièces avec fiabilité sur plusieurs étages.
Un robot pensé pour les grandes surfaces et les foyers avec animaux
Avec une autonomie annoncée de 220 minutes, le Lefant M3 Max peut couvrir plusieurs pièces sans repasser par sa base, un atout appréciable dans les logements de taille moyenne à grande. La double serpillière rotative, réglable et relevable de 9 mm au contact d'un tapis, permet d'enchaîner aspiration et lavage sans intervention manuelle entre les pièces. Dans ses bons plans consacrés aux robots aspirateurs, la rédaction Clubic a déjà suivi de près l'évolution tarifaire de ce modèle, notamment lors de précédentes promotions Amazon où il était affiché aux alentours de 350 €. Le sac à poussière de la station, dimensionné pour tenir plusieurs semaines sans vidange, complète cette logique d'entretien limité au quotidien.
Face à la concurrence premium, une alternative crédible mais pas parfaite
Le M3 Max n'intègre pas de caméra intelligente pour la reconnaissance fine des obstacles, contrairement à certains modèles premium vendus nettement plus cher. Il apporte malgré tout l'essentiel d'une expérience automatisée aboutie, sans les compromis habituels des références d'entrée de gamme.
✅ Les points forts
- Puissance d'aspiration de 20 000 Pa,
- Station multifonction avec lavage des serpillières à 45 °C et séchage automatique
- Double serpillière rotative relevable,
- Autonomie de 220 minutes,
- Prix nettement inférieur à celui de références premium à équipement comparable
❌ Les limites
- Absence de caméra intelligente pour la reconnaissance fine des obstacles
- Application encore perfectible, avec quelques messages affichés en anglais
- Performances en retrait sur les tapis à poils longs face aux modèles premium
- Marque moins établie, avec un service après-vente moins éprouvé que les références historiques
Le Lefant M3 Max reste disponible à 329,98 € chez Amazon, un tarif à vérifier avant la fin des soldes d'été.
À 329,98 €, le Lefant M3 Max propose un niveau d'équipement rarement observé à ce tarif : aspiration puissante, lavage actif et station d'entretien automatisée. Cette offre s'adresse en priorité aux foyers de grande surface, aux propriétaires d'animaux et à celles et ceux qui veulent limiter au maximum les tâches ménagères manuelles.
Les utilisateurs attachés à une reconnaissance fine des obstacles ou à un service après-vente très éprouvé pourront en revanche se tourner vers des références plus établies, quitte à payer plus cher. Pour un premier équipement complet sans exploser son budget, ce bon plan mérite en tout cas d'être examiné avant la fin des soldes d'été.
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