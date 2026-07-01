Les soldes d'été touchent à leur fin, mais CyberGhost VPN, numéro un de notre comparatif 2026, prolonge sa remise jusqu'au 19 juillet inclus. L'abonnement de 26 mois tombe à 1,59 €/mois, une occasion de revenir sur ce que vaut réellement cette offre avant qu'elle ne disparaisse.
CyberGhost VPN occupe la première place de notre comparatif des meilleurs VPN 2026, avec une note de 9,8/10 attribuée par la rédaction Clubic à l'issue de son test complet. Pendant les soldes d'été, et jusqu'au 19 juillet inclus, l'abonnement de 26 mois, soit 2 ans plus 2 mois offerts, profite d'une remise de 87 %, ramenant la facture à 1,59 €/mois au lieu de 12,99 €/mois. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent sécuriser durablement leurs connexions sur tous leurs appareils, sans passer leur temps à surveiller les promotions du marché. Avant l'échéance annoncée, la page dédiée à cette promotion CyberGhost reste accessible pour consulter le détail de l'offre en cours.
Au total, l'abonnement revient à 41,34 € facturés en une seule fois pour couvrir les 26 mois d'accès, avant un renouvellement automatique au tarif annuel de 41,34 €, un point à garder en tête avant de s'engager. Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours accompagne l'ensemble, la plus longue actuellement proposée sur ce segment du marché.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN ?
- Un tarif verrouillé sur 26 mois : 1,59 €/mois, soit 41,34 € facturés en une fois, avant un renouvellement annuel automatique au même montant.
- Une garantie de 45 jours : satisfait ou remboursé, la durée la plus longue observée sur le marché grand public des VPN.
- Un réseau étendu : plus de 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, avec des profils filtrés par usage.
Un VPN pensé pour la simplicité au quotidien
Dans son test complet, la rédaction Clubic souligne la clarté de l'interface CyberGhost, pensée pour les profils qui ne veulent pas se plonger dans des réglages techniques. Les serveurs sont filtrés par usage, streaming, navigation sécurisée ou téléchargement P2P, avec le protocole WireGuard proposé par défaut pour des débits élevés, complété par OpenVPN et IKEv2 pour les utilisateurs plus exigeants. Jusqu'à 7 appareils peuvent être protégés simultanément, ce qui convient aussi bien à un usage individuel qu'à un partage en famille. Le kill switch, activé par défaut, coupe automatiquement la connexion internet en cas d'interruption du VPN, évitant ainsi toute fuite involontaire de l'adresse IP réelle.
Face à la concurrence, un compromis assumé
Face à des alternatives comme Proton VPN ou NordVPN, CyberGhost mise sur un réseau plus étendu et un tarif plus agressif plutôt que sur une architecture open source ou des fonctions de confidentialité poussées. Ce choix convient à la grande majorité des usages courants, mais peut peser dans la balance pour les profils les plus attentifs à la transparence du code.
✅ Les points forts
- Un tarif verrouillé à 1,59 €/mois sur 26 mois, parmi les plus bas du segment VPN premium.
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue du marché grand public.
- Un réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays.
- Jusqu'à 7 appareils protégés simultanément sous un même abonnement.
- Une interface saluée par la rédaction Clubic pour son accessibilité aux débutants.
❌ Les limites
- Un renouvellement automatique après les 26 premiers mois, au tarif annuel de 41,34 €.
- Une architecture qui n'est pas open source, contrairement à Proton VPN.
- L'absence de gestionnaire de mots de passe ou de stockage cloud intégré.
- Aucune obfuscation avancée du trafic, une limite pour les réseaux fortement censurés.
CyberGhost VPN à 1,59 €/mois : vérifiez la disponibilité de l'offre avant le 19 juillet chez CyberGhost !
CyberGhost VPN confirme sa place de VPN le mieux noté de notre comparatif 2026, porté par un réseau étendu, des débits en hausse et une garantie de remboursement inégalée sur ce segment. À 1,59 €/mois sur 26 mois, l'offre s'adresse à celles et ceux qui veulent sécuriser plusieurs appareils au quotidien sans y consacrer un budget conséquent, en gardant à l'esprit le renouvellement annuel automatique au tarif de 41,34 €.
Les utilisateurs qui recherchent avant tout une transparence totale du code ou des fonctions de confidentialité poussées auront intérêt à comparer avec Proton VPN avant de trancher. Pour tous les autres, la fenêtre des soldes d'été se referme le 19 juillet, ce qui laisse encore un peu de temps pour profiter de cette remise de 87 % avant son retour au tarif standard.
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