CyberGhost VPN occupe la première place de notre comparatif des meilleurs VPN 2026, avec une note de 9,8/10 attribuée par la rédaction Clubic à l'issue de son test complet. Pendant les soldes d'été, et jusqu'au 19 juillet inclus, l'abonnement de 26 mois, soit 2 ans plus 2 mois offerts, profite d'une remise de 87 %, ramenant la facture à 1,59 €/mois au lieu de 12,99 €/mois. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent sécuriser durablement leurs connexions sur tous leurs appareils, sans passer leur temps à surveiller les promotions du marché. Avant l'échéance annoncée, la page dédiée à cette promotion CyberGhost reste accessible pour consulter le détail de l'offre en cours.

Au total, l'abonnement revient à 41,34 € facturés en une seule fois pour couvrir les 26 mois d'accès, avant un renouvellement automatique au tarif annuel de 41,34 €, un point à garder en tête avant de s'engager. Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours accompagne l'ensemble, la plus longue actuellement proposée sur ce segment du marché.