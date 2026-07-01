Le Galaxy S25 FE incarne la version accessible de la gamme S25, reprenant l'essentiel de la fiche technique premium à un tarif plus contenu. SFR l'associe aux Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1, les lunettes connectées de Meta capables de filmer, d'écouter de la musique et de dialoguer avec l'assistant vocal Meta AI. En souscrivant à l'offre spéciale Illimité 5G+ de l'opérateur, le smartphone revient à 1 € symbolique après remboursement, lunettes comprises dans le même colis.

Cette formule s'adresse avant tout à celles et ceux prêts à s'engager 24 mois sur un forfait premium, en échange d'un équipement complet à prix cassé et d'options incluses qui simplifient le quotidien.