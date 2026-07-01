Les soldes d'été viennent tout juste de démarrer, et SFR en profite pour lancer un pack qui associe le Samsung Galaxy S25 FE aux lunettes connectées Ray-Ban Meta Wayfarer. Voici comment fonctionne cette offre et à qui elle s'adresse réellement.
Voici le pack Samsung Galaxy S25 FE + Ray-Ban Meta à 1 € chez SFR, pour une valeur cumulée de plus de 1 000 € !
Le Galaxy S25 FE incarne la version accessible de la gamme S25, reprenant l'essentiel de la fiche technique premium à un tarif plus contenu. SFR l'associe aux Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1, les lunettes connectées de Meta capables de filmer, d'écouter de la musique et de dialoguer avec l'assistant vocal Meta AI. En souscrivant à l'offre spéciale Illimité 5G+ de l'opérateur, le smartphone revient à 1 € symbolique après remboursement, lunettes comprises dans le même colis.
Cette formule s'adresse avant tout à celles et ceux prêts à s'engager 24 mois sur un forfait premium, en échange d'un équipement complet à prix cassé et d'options incluses qui simplifient le quotidien.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 FE ?
- Un prix final ramené à 1 € : réglez 101 € à la commande, puis 8 € par mois pendant 24 mois, avant de récupérer 100 € via un coupon de remboursement après achat.
- Les Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 offertes : ces lunettes connectées, affichées à 269 € à l'unité, sont incluses sans surcoût dans le pack.
- Un forfait mobile complet : l'offre spéciale Illimité 5G+ propose de la data illimitée en France métropolitaine, ainsi qu'un roaming généreux en Europe et à l'international.
Un smartphone soigné associé à des lunettes toujours connectées
Dans notre test Clubic du Galaxy S25 FE, la rédaction saluait un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces lumineux et fluide, ainsi qu'une certification IP68 rassurante au quotidien. L'appareil s'appuie sur le SoC Exynos 2400, suffisant pour la photo, le streaming et la navigation sur les réseaux sociaux, sans viser les performances des modèles les plus puissants de la gamme.
Les Ray-Ban Meta viennent compléter cet usage connecté : elles permettent de capturer des photos et vidéos sans sortir le téléphone, d'écouter de la musique et d'interroger l'assistant vocal d'un simple « Hey Meta ». Ce pack conviendra donc particulièrement aux utilisateurs qui privilégient la simplicité d'usage et la mobilité au quotidien, plutôt qu'aux profils en quête de performances extrêmes.
Une offre engageante face à des alternatives plus flexibles
Contrairement à un achat de smartphone nu ou à un forfait sans engagement, ce pack impose 24 mois d'engagement sur un forfait premium à 39,99 € par mois (31,99 € pour les abonnés Box SFR). Il apporte en contrepartie un équipement complet à un coût d'entrée très réduit, ce que ne proposent pas les offres SIM only classiques.
✅ Les points forts
- Un prix d'entrée symbolique pour un smartphone premium et des lunettes connectées,
- Les Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 incluses,
- Une data illimitée en France et un roaming généreux, avec 100 Go en UE/DOM et 35 Go depuis 70 pays,
- Un écran AMOLED 120 Hz lumineux et une certification IP68,
- Des options incluses comme SFR Cloud 1 000 Go, SFR TV.
❌ Les limites
- Un engagement de 24 mois obligatoire,
- Des mensualités de 8 € par mois pendant 24 mois,
- Le SoC Exynos 2400, en retrait face au Snapdragon 8 Elite des Galaxy S25 et S25+
- Un remboursement de 100 € à demander après achat.
Ce pack Galaxy S25 FE et Ray-Ban Meta reste disponible chez SFR, dans la limite des stocks !
Ce pack SFR s'adresse à celles et ceux qui envisageaient déjà de renouveler leur forfait mobile et souhaitent s'équiper d'un smartphone premium sans y consacrer un budget important en une seule fois. L'association avec les Ray-Ban Meta ajoute une dimension pratique appréciable pour qui aime capturer des moments sans sortir son téléphone, tout en profitant d'un forfait data illimitée particulièrement complet.
En revanche, les personnes attachées à la liberté d'un forfait sans engagement, ou celles qui recherchent avant tout la puissance brute d'un Snapdragon 8 Elite, pourront regarder ailleurs. Pour les autres, cette offre mérite un coup d'œil avant l'échéance des soldes d'été, dans la limite des stocks disponibles chez SFR.
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