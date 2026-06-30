Les soldes d'été touchent à leur fin, et certaines offres méritent qu'on s'y attarde avant la fermeture des stocks. La Cuisinart EM640E, machine à espresso avec broyeur à grains intégré, passe sous la barre des 150€ chez Amazon.
Trouver une machine à espresso capable de moudre ses propres grains sous la barre des 200 euros relève généralement du parcours du combattant. La Cuisinart EM640E change la donne avec son broyeur conique intégré, ses 16 réglages de mouture et sa pompe 20 bars, un trio rarement réuni à ce niveau de prix. Cette offre Amazon ramène la machine à 149,99 euros contre un prix conseillé de 499,90 euros, un niveau qui en fait une option sérieuse pour quiconque souhaite passer du café moulu industriel à une mouture fraîche sans investir dans une machine semi-pro.
Reste à savoir si cette baisse de prix s'accompagne d'un compromis sur la qualité, et pour quel type d'utilisateur cette machine fait réellement sens.
Pourquoi choisir la machine à café Cuisinart ?
- Broyeur intégré : la machine mout les grains fraîchement avant chaque extraction grâce à un moulin conique en acier inoxydable, sans accessoire supplémentaire à acheter.
- Remise de 70 % : le prix passe de 499,90 euros à 149,99 euros, soit une économie de 349,91 euros sur le prix conseillé.
- Polyvalence des boissons : espresso, americano et cold brew sont accessibles depuis la même machine, avec une buse vapeur pour le lait chaud ou végétal.
Une machine pensée pour le quotidien, du grain à la tasse
Le principe de la EM640E tient en une promesse simple : moudre, tasser et infuser sans multiplier les appareils sur le plan de travail. Les 16 réglages de mouture permettent d'ajuster la finesse selon la boisson visée, d'un grain fin pour l'espresso à une mouture plus grossière pour l'extraction à froid. Le porte-filtre sans fond en acier inoxydable laisse voir l'écoulement du café, un détail apprécié des amateurs qui veulent comprendre et corriger leurs extractions. Sur les machines à café équipées d'un broyeur intégré, la rédaction Clubic a déjà souligné, dans son test de la Philips Série 5400, l'intérêt d'une mouture fraîche pour la richesse aromatique du café par rapport à une dosette ou un café pré-moulu, un constat qui s'applique tout autant ici.
Face aux machines automatiques, un positionnement différent
Contrairement aux machines à café automatiques qui gèrent tout en un bouton, la EM640E demande un minimum d'implication de l'utilisateur, du dosage au tassage. Elle s'adresse donc moins à ceux qui cherchent l'automatisation totale qu'à ceux qui souhaitent garder la main sur le résultat, sans pour autant viser le matériel semi-professionnel haut de gamme.
✅ Les points forts
- Broyeur conique intégré pour une mouture fraîche à chaque tasse
- Pompe 20 bars associée à un porte-filtre sans fond pour une meilleure extraction
- Fonction cold brew intégrée, utile pour les boissons glacées en été
- Buse vapeur compatible avec le lait animal comme végétal
- Réservoir d'eau frontal de 2,2 litres, pratique pour limiter les remplissages
❌ Les limites
- Le tassage et le dosage demandent un temps d'apprentissage, contrairement à une machine automatique
- La trémie à grains de 250 grammes impose des recharges régulières en cas d'usage intensif
- Aucun écran ou programme automatisé pour mémoriser des réglages personnalisés
- L'entretien du broyeur et du porte-filtre demande un nettoyage plus fréquent qu'une machine à dosettes
La Cuisinart EM640E est toujours disponible à 149,99 euros chez Amazon, pendant la durée des soldes d'été
À 149,99 euros, la Cuisinart EM640E s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent franchir le pas du café en grains sans casser leur budget, et qui acceptent de prendre quelques minutes pour maîtriser le dosage et le tassage. Le trio broyeur intégré, pompe 20 bars et fonction cold brew couvre large pour un usage quotidien, du petit-déjeuner pressé à la pause café glacée en été.
Les amateurs en quête d'une automatisation complète ou d'un grand volume de trémie pourront en revanche passer leur chemin, et se tourner vers des machines automatiques plus chères mais moins exigeantes en gestes quotidiens. Pour les autres, cette offre reste l'une des rares occasions d'accéder à un broyeur intégré sous la barre des 150 euros.
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