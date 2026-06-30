Trouver une machine à espresso capable de moudre ses propres grains sous la barre des 200 euros relève généralement du parcours du combattant. La Cuisinart EM640E change la donne avec son broyeur conique intégré, ses 16 réglages de mouture et sa pompe 20 bars, un trio rarement réuni à ce niveau de prix. Cette offre Amazon ramène la machine à 149,99 euros contre un prix conseillé de 499,90 euros, un niveau qui en fait une option sérieuse pour quiconque souhaite passer du café moulu industriel à une mouture fraîche sans investir dans une machine semi-pro.

Reste à savoir si cette baisse de prix s'accompagne d'un compromis sur la qualité, et pour quel type d'utilisateur cette machine fait réellement sens.