Lexar est très fier de vanter les qualités de son Ares Pro. La marque compare son SSD Gen 5 à ceux de la génération précédente. Avec une vitesse de lecture de 14 000 Mo/s et d'écriture de 7 500 Mo/s, Lexar assure que son SSD est 100 % plus rapide qu'un SSD Gen 4. Le démarrage est également plus rapide avec une meilleure vitesse de transfert des fichiers.

Le Lexar Ares Pro, dans la version soldée par Amazon, dispose d'un espace de stockage d'1 To. Vous pourrez donc stocker des fichiers assez volumineux et ainsi libérer de l'espace sur votre ordinateur pour optimiser ses performances.