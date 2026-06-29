Avec un 1 To de stockage, des performances très satisfaisantes et une compatibilité avec la PlayStation 5, le Lexar Ares Pro est un SSD polyvalent vendu pour 10 % de moins grâce à Amazon.
Sans surprise, les soldes d'été sont l'occasion de faire de bonnes affaires et ainsi de contrer la montée des prix des composants. Chez Amazon, le Lexar Ares Pro d'1 To perd 20 euros. L'occasion d'acquérir un SSD compatible avec les ordinateurs, mais aussi la PlayStation 5.
Pourquoi choisir le Lexar Ares Pro ?
- Compatible avec les ordinateurs portables et la PlayStation 5 : Facile à installer, le Lexar Ares Pro trouvera sa place pour offrir du stockage supplémentaire à vos PC, mais aussi la PlayStation 5.
- Un SSD rapide et efficace : L'Ares Pro affiche une vitesse de lecture de 14 000 Mo/s et d'écriture de 7 500 Mo/s, pour gérer vos fichiers directement depuis le SSD.
- Une promotion bienvenue en 2026 : En pleine inflation des composants, cette promotion de 20 euros permet à ce SSD d'avoir un rapport qualité-prix intéressant.
Vif comme l'éclair
Lexar est très fier de vanter les qualités de son Ares Pro. La marque compare son SSD Gen 5 à ceux de la génération précédente. Avec une vitesse de lecture de 14 000 Mo/s et d'écriture de 7 500 Mo/s, Lexar assure que son SSD est 100 % plus rapide qu'un SSD Gen 4. Le démarrage est également plus rapide avec une meilleure vitesse de transfert des fichiers.
Le Lexar Ares Pro, dans la version soldée par Amazon, dispose d'un espace de stockage d'1 To. Vous pourrez donc stocker des fichiers assez volumineux et ainsi libérer de l'espace sur votre ordinateur pour optimiser ses performances.
Des ordinateurs à la PlayStation 5
La vitesse d'écriture et de lecture de ce Lexar Ares Pro permet évidemment de transférer des fichiers pour alléger votre ordinateur, mais aussi de les lire sans ralentissement. Une bonne nouvelle notamment pour les possesseurs d'une PlayStation 5. Pour être compatible avec sa console, Sony demande à ce qu'un SSD possède une vitesse de lecture supérieure à 5 500 Mo/s et cette case est cochée par le Lexar Ares Pro.
En ce qui concerne les PC, le Lexar profite de ses qualités pour gérer les tâches gourmandes en ressources, notamment celles qui utilisent l'intelligence artificielle. Par ailleurs, il a été optimisé pour fonctionner avec les derniers processeurs d'AMD et d'Intel. La technologie Thermal Defender est aussi de la partie pour limiter la chauffe et continuer d'assurer des performances fluides même après de longues sessions.
✅ Les points forts
- Un espace de stockage d'1 To
- Compatible avec la PlayStation 5
- Un système de dissipation thermique
❌ Les limites
- Un espace de stockage qui peut se remplir rapidement sur PS5
Le Lexar Ares Pro est un SSD polyvalent qui conviendra aux gamers, mais aussi aux professionnels. Sa vitesse d'écriture et de lecture permet de travailler depuis le SSD même si vous devez utiliser des éléments en 3D. En cette période où les prix des composants ne cessent d'augmenter, l'Ares Pro permet d'avoir un appareil efficace sans (trop) casser sa tirelire.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.