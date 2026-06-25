La RTX 5070 vise le cœur des joueurs exigeants qui veulent plus que du simple 1080p, sans nécessairement partir sur les modèles hors de prix. En pratique, elle est pensée pour faire tourner la majorité des jeux récents en 1440p avec un niveau de détails élevé, tout en gardant une bonne fluidité, y compris avec du ray tracing activé si l’on active en parallèle les technologies d’upscaling. Sur un écran 1440p 144 Hz ou 165 Hz, c’est typiquement la carte qui permet de profiter à la fois de la finesse et de la réactivité, sans passer son temps à baisser les options graphiques pour rester au dessus des 60 fps. En 4K, elle ne sera pas à son aise sur tout, mais avec les outils d’IA et quelques concessions bien choisies, elle reste capable de très beaux résultats.