L’iPhone Air vise ceux qui veulent la fluidité et la puissance d’un iPhone moderne sans forcément chercher le format le plus massif ou le bloc photo le plus imposant. Sa puce récente lui permet de gérer sans broncher le multitâche, les jeux gourmands, les applications de création de contenu et toutes les fonctionnalités d’iOS les plus récentes. Le tout dans un châssis plus léger que les modèles les plus lourds de la gamme, ce qui le rend agréable à utiliser à une main et à porter en permanence en poche ou dans un sac, sans avoir l’impression de transporter une brique.