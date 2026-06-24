Amazon casse le prix de l’iPhone Air 256 Go à l’occasion de son Prime Day. Affiché à 799 € au lieu de 1229 €, il atteint tout simplement son plus bas prix depuis sa sortie, ce qui le fait passer d’un achat difficile à un vrai bon plan pour qui veut un iPhone récent avec beaucoup de stockage sans viser les modèles les plus chers.
L’iPhone Air se positionne comme un modèle pensé pour offrir l’essentiel de l’expérience Apple haut de gamme dans un format plus léger, plus fin et un peu moins onéreux que les références les plus premium. On y retrouve une puce récente taillée pour durer plusieurs années, un écran soigné, un bloc photo polyvalent et toutes les fonctions logicielles d’iOS qui font la différence au quotidien. En version 256 Go, il s’adresse à ceux qui ne veulent pas se poser la question du stockage pour les photos, les vidéos, les applis et les jeux. Le voir passer de 1229 € à 799 € change radicalement son rapport qualité prix.
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Pourquoi choisir l’Apple iPhone Air 256 Go ?
- 430 € de remise, soit une réduction massive sur un iPhone Air en 256 Go
- Un modèle pensé pour être léger et puissant, avec une puce récente qui tiendra plusieurs années
- 256 Go de stockage, largement suffisants pour ne plus se battre en permanence avec la place disponible
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un iPhone pensé pour la puissance et la légèreté à la fois
L’iPhone Air vise ceux qui veulent la fluidité et la puissance d’un iPhone moderne sans forcément chercher le format le plus massif ou le bloc photo le plus imposant. Sa puce récente lui permet de gérer sans broncher le multitâche, les jeux gourmands, les applications de création de contenu et toutes les fonctionnalités d’iOS les plus récentes. Le tout dans un châssis plus léger que les modèles les plus lourds de la gamme, ce qui le rend agréable à utiliser à une main et à porter en permanence en poche ou dans un sac, sans avoir l’impression de transporter une brique.
256 Go de stockage pour ne plus vivre avec l’alerte “espace presque saturé”
Le passage à 256 Go est un vrai confort au quotidien. Concrètement, cela permet de prendre des photos et des vidéos sans regarder la capacité tous les trois jours, de garder ses applications préférées, des jeux lourds et des contenus téléchargés (séries, playlists, documents) sans se retrouver constamment à devoir supprimer des fichiers. Pour un usage sur plusieurs années, c’est aussi ce qui permet de ne pas être trop rapidement limité par la taille des apps et des systèmes qui ne cessent de grossir.
À 799 € au lieu de 1229 €, l’iPhone Air 256 Go proposé par Amazon pendant le Prime Day passe clairement dans la catégorie des iPhone à très bon rapport prestations prix. Il s’adresse à ceux qui veulent un iPhone récent, puissant, agréable en main et correctement doté en stockage, sans grimper jusqu’aux tarifs des modèles ultra premium de la marque.
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