L’Echo Dot, produit phare de l’écosystème Amazon, voit son prix s’effondrer à 29,99 € au lieu de 64,99 € à l’occasion du Prime Day. À ce tarif, c’est l’un des moyens les plus simples et les moins chers d’ajouter Alexa, la musique et un peu de domotique dans n’importe quelle pièce de la maison.
L’Echo Dot nouvelle génération reste la porte d’entrée la plus évidente vers l’univers Alexa. Compact, facile à installer et assez puissant pour son gabarit, il se pose dans une chambre, une cuisine, un salon ou un bureau pour répondre aux questions, lancer de la musique, contrôler des appareils connectés et gérer quelques routines du quotidien. Le voir tomber sous la barre des 30 € pendant le Prime Day le fait clairement passer dans la catégorie “petit achat qui change vraiment le confort à la maison”, que ce soit pour découvrir les assistants vocaux ou pour compléter un équipement existant.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir l’Echo Dot nouvelle génération ?
- Plus de 50% de remise sur l’un des produits les plus populaires d’Amazon
- Un point d’entrée très abordable dans l’écosystème Alexa pour la musique, les infos et la domotique
- Format compact qui se glisse facilement dans n’importe quelle pièce sans prendre de place
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Transformer une pièce en espace connecté en quelques minutes
L’un des gros avantages de l’Echo Dot, c’est sa simplicité. On le branche, on le connecte au Wi Fi depuis l’application, et en quelques minutes il est prêt à répondre aux commandes vocales. Demander la météo, lancer une playlist, régler un minuteur en cuisine, ajouter un rappel ou contrôler des ampoules et prises compatibles devient presque automatique au quotidien. Pour une chambre, une cuisine ou un bureau, c’est le petit appareil qui rend l’espace immédiatement plus pratique, surtout si vous avez déjà des appareils connectés ou que vous comptez en ajouter.
Un petit haut parleur qui suffit largement pour la plupart des usages
Ce n’est pas une enceinte hi fi, mais pour son format, l’Echo Dot nouvelle génération se défend très bien. Il est largement suffisant pour écouter de la musique en fond, un podcast, la radio ou une vidéo, sans devoir allumer une grosse installation. Posé sur une table de chevet ou un plan de travail, il remplace avantageusement une petite radio ou une enceinte Bluetooth d’entrée de gamme, tout en offrant en plus la voix d’Alexa et l’intégration avec les services de streaming.
À 29,99 € au lieu de 64,99 €, l’Echo Dot nouvelle génération est l’un des bons plans les plus évidents de ce Prime Day, surtout pour ceux qui n’ont pas encore d’assistant vocal à la maison ou qui veulent compléter leur installation. Son prix mini, sa simplicité d’usage et sa polyvalence en font un achat très facile à rentabiliser au quotidien.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.