L’Echo Dot nouvelle génération reste la porte d’entrée la plus évidente vers l’univers Alexa. Compact, facile à installer et assez puissant pour son gabarit, il se pose dans une chambre, une cuisine, un salon ou un bureau pour répondre aux questions, lancer de la musique, contrôler des appareils connectés et gérer quelques routines du quotidien. Le voir tomber sous la barre des 30 € pendant le Prime Day le fait clairement passer dans la catégorie “petit achat qui change vraiment le confort à la maison”, que ce soit pour découvrir les assistants vocaux ou pour compléter un équipement existant.