À ce prix, le Fire TV Stick 4K Select ne se contente pas d’afficher une interface moderne, il gère aussi la 4K sur les contenus compatibles, avec une meilleure finesse d’image sur un téléviseur adapté. La télécommande inclut un micro pour lancer des contenus ou rechercher à la voix via Alexa, sans avoir à taper un titre au clavier virtuel, ce qui est souvent pénible. On peut également piloter certains appareils connectés, demander la météo ou lancer de la musique simplement depuis le canapé. Pour les utilisateurs déjà dans l’écosystème Amazon, c’est un prolongement logique de ce qu’ils ont sur leurs enceintes ou leurs appareils Alexa.