Les ventilateurs s'arrachent partout et les délais de livraison explosent — mais Amazon tient encore. En ce premier jour du Prime Day 2026, Rowenta, Levoit, Philips et Cecotec sont encore disponibles et en promotion. Par 35 °C dans le salon, chaque heure compte.
Le Prime Day 2026 est lancé depuis ce matin, et la canicule s'est invitée au même moment sur une grande partie du territoire. Double peine pour ceux qui n'ont pas encore de ventilateur : les stocks fondent à vue d'œil dans toutes les enseignes, et les délais de livraison s'allongent partout. Amazon fait figure d'exception en ce début de Prime Day, avec encore quelques modèles disponibles immédiatement — et en promotion. Ventilateurs sur pied, colonnes silencieuses, nébuliseurs rafraîchissants, purificateurs d'air… la sélection couvre tous les besoins et tous les budgets. Mais avec des millions d'acheteurs connectés et une vague de chaleur qui pousse tout le monde à commander en urgence, ces stocks ne tiendront pas jusqu'à demain.
Les ventilateurs encore en stock à saisir avant rupture définitive
Voici notre sélection des modèles encore disponibles aujourd'hui, triés par profil d'usage. Les prix sont en baisse grâce au Prime Day, mais c'est la disponibilité qui est le vrai luxe en ce moment.
- Ventilateur sur Pied Rowenta Turbo Silence à 89,99 € au lieu de 99,99 €
- Ventilateur sur pied LEVOIT à 136,79 € au lieu de 159,99 €
- Philips Purificateur d'air Série 8000 à 349,98 € au lieu de 529,99 €
- Ventilateur nébuliseur Cecotec EnergySilence 590 FreshEssence à 84,90 € au lieu de 89,90 €
- Ventilateur colonne LEVOIT à 80,01 € au lieu de 99,99 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
La valeur sûre à moins de 90 € : Rowenta Turbo Silence
Le Rowenta Turbo Silence est une institution. Silencieux, robuste, efficace : ce ventilateur sur pied fait partie des références les plus vendues et les plus appréciées du marché depuis des années, et sa réputation n'est plus à faire. Son moteur discret permet de l'utiliser la nuit sans perturber le sommeil, et ses multiples vitesses s'adaptent à tous les moments de la journée. 10 € de remise Prime Day sur un produit qui dure des années, c'est le choix de la raison, surtout quand il est encore en stock.
Silence, puissance et connectivité : Levoit sur pied à 136,79 € au lieu de 159,99 €
Le ventilateur sur pied Levoit dernière génération monte d'un cran avec un mode circulateur intégré, une télécommande et une connectivité appli pour piloter la vitesse et la programmation depuis le canapé ou le lit. Ultra-silencieux même à pleine puissance, il se fond dans n'importe quel intérieur grâce à son design soigné. Plus de 23 € d'économie sur un modèle haut de gamme qui justifie chaque euro de son prix.
Air frais ET air sain : Philips Purificateur série 8000
C'est l'offre choc de cette sélection : 180 € de remise sur le purificateur d'air haut de gamme Philips série 8000. Au-delà de la ventilation, cet appareil filtre les particules fines, les allergènes et les polluants intérieurs, particulièrement précieux lors des épisodes de canicule où la qualité de l'air se dégrade. Un investissement qui dépasse la simple fraîcheur estivale : c'est un équipement santé à l'année, bradé à son meilleur prix.
Fraîcheur + brume pour les coups de chaud : Cecotec EnergySilence 590 FreshEssence
Le Cecotec EnergySilence 590 FreshEssence ajoute une dimension supplémentaire à la simple ventilation : son système nébuliseur diffuse une brume d'eau fraîche qui abaisse immédiatement la température ressentie, idéal en cas de forte chaleur sèche. Oscillant et silencieux, il convient aussi bien au salon qu'à la terrasse ou au bureau. Une solution rafraîchissante originale à moins de 85 €, encore disponible alors que les rayons se vident.
Compact, discret et efficace pour toute la nuit : ventilateur colonne Levoit
Le ventilateur colonne Levoit est la solution idéale pour ceux qui cherchent un appareil discret, facile à glisser dans un coin de chambre, avec une minuterie pour s'éteindre automatiquement en cours de nuit. Oscillant, télécommandé et silencieux, il diffuse un flux d'air régulier sans créer de courant d'air brutal. Sous les 100 € avec la remise Prime Day, c'est l'option colonne la plus accessible de la sélection.
Vague de chaleur : le Prime Day permet de garder la tête froide au meilleur prix
La conjonction du Prime Day et de la canicule crée une situation rare : des remises significatives sur des produits en demande maximale, au moment précis où tout le monde en a besoin. En temps normal, les ventilateurs et purificateurs ne bénéficient pas de telles promotions en plein été, les marques n'ont aucune raison de baisser les prix quand la demande explose. Le Prime Day change la donne en imposant des remises programmées, indépendamment du contexte météo. C'est donc une fenêtre courte et précieuse pour s'équiper au meilleur prix, à condition d'agir vite, car la disponibilité reste la vraie contrainte du moment.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Pour accéder à toutes les offres du Prime Day, y compris les ventes flash qui se renouvellent toutes les quelques heures, l'abonnement Amazon Prime est indispensable. Sans lui, les prix réduits restent inaccessibles. Si vous n'êtes pas encore membre, Amazon propose un essai gratuit de 30 jours, largement suffisant pour couvrir les quatre jours de l'événement (jusqu'au 26 juin). Une fois connecté, adoptez quelques réflexes simples : consultez les ventes flash régulièrement depuis l'application, activez les notifications sur les produits qui vous intéressent, et validez vos achats sans attendre, sur les ventilateurs en canicule, les stocks peuvent s'épuiser en quelques dizaines de minutes. Le Prime Day court jusqu'au vendredi 26 juin à 23h59, mais certains articles ne seront plus là dès demain matin.
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