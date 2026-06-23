Le Prime Day 2026 est lancé depuis ce matin, et la canicule s'est invitée au même moment sur une grande partie du territoire. Double peine pour ceux qui n'ont pas encore de ventilateur : les stocks fondent à vue d'œil dans toutes les enseignes, et les délais de livraison s'allongent partout. Amazon fait figure d'exception en ce début de Prime Day, avec encore quelques modèles disponibles immédiatement — et en promotion. Ventilateurs sur pied, colonnes silencieuses, nébuliseurs rafraîchissants, purificateurs d'air… la sélection couvre tous les besoins et tous les budgets. Mais avec des millions d'acheteurs connectés et une vague de chaleur qui pousse tout le monde à commander en urgence, ces stocks ne tiendront pas jusqu'à demain.