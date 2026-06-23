La RTX 5060 Ti n’a pas vocation à rivaliser avec les monstres de la gamme, mais à offrir un vrai confort sur les résolutions utilisées par une majorité de joueurs. En 1080p, elle permet d’activer des niveaux de détails élevés, voire très élevés, sur la plupart des jeux actuels, tout en profitant des technologies de la génération (ray tracing modéré, DLSS pour compenser). En 1440p, elle reste crédible avec quelques concessions raisonnables sur les paramètres. Pour quelqu’un qui joue sur écran 1080p ou 1440p 144 Hz, c’est la carte qui rend le passage à une génération récente possible sans exploser le budget de la config.