Plutôt que de payer plusieurs mensualités pour ChatGPT, Claude et Gemini séparément, 1minAI mise sur un modèle unique : un paiement unique, valable à vie. L’offre actuellement proposée par StackSocial ramène le ticket d’entrée à environ 23 €, contre 215 € en temps normal.

Ce type de formule s’adresse en priorité aux utilisateurs qui alternent déjà entre plusieurs IA et souhaitent regrouper leurs usages sur une seule plateforme, sans multiplier les prélèvements mensuels.