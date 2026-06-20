Entre ChatGPT Plus, Claude Pro et Gemini Advanced, le budget IA mensuel grimpe vite. 1minAI propose une alternative radicale : un accès à vie à plusieurs grands modèles, sans abonnement à renouveler.
Voici 1minAI Pro (accès à vie) à 23 € environ au lieu de 215 € chez StackSocial !
Plutôt que de payer plusieurs mensualités pour ChatGPT, Claude et Gemini séparément, 1minAI mise sur un modèle unique : un paiement unique, valable à vie. L’offre actuellement proposée par StackSocial ramène le ticket d’entrée à environ 23 €, contre 215 € en temps normal.
Ce type de formule s’adresse en priorité aux utilisateurs qui alternent déjà entre plusieurs IA et souhaitent regrouper leurs usages sur une seule plateforme, sans multiplier les prélèvements mensuels.
Pourquoi choisir le logiciel 1minAI ?
- Un paiement unique, sans abonnement : pour environ 23 €, vous obtenez un accès à vie au service, sans mensualité ni renouvellement automatique.
- Les principales IA réunies au même endroit : GPT-5, Claude Opus, Gemini Pro, Llama et Mistral sont accessibles depuis une interface centralisée.
- Une plateforme multi usages : rédaction, génération d’images, création audio et assistance au développement sont couverts depuis le même outil.
Une seule plateforme pour accéder aux principales IA du marché
Le principe de 1minAI repose sur la centralisation : regrouper plusieurs modèles d’intelligence artificielle dans une seule interface, accessible depuis un navigateur.
Dans son test détaillé, la rédaction Clubic a attribué la note de 7/10 à la plateforme, soulignant l’intérêt de regrouper GPT-5, Claude, Gemini et Mistral sans multiplier les abonnements. Pour les utilisateurs qui alternent régulièrement entre ChatGPT et Claude, cette centralisation simplifie nettement le quotidien et évite de jongler entre plusieurs onglets et identifiants.
Ce que cette formule apporte, et ce qu’elle n’apporte pas
1minAI permet d’accéder à plusieurs modèles reconnus pour un coût d’entrée réduit, mais ne remplace pas l’accès direct et illimité proposé par chaque éditeur via son abonnement officiel. Le service convient avant tout à un usage régulier mais non intensif, plutôt qu’à une utilisation professionnelle exigeant des volumes de requêtes très élevés.
✅ Les points forts
- GPT-5, Claude, Gemini et plusieurs autres modèles réunis dans une seule interface, sans multiplier les abonnements.
- Une licence à vie autour de 23 €, nettement en dessous du coût cumulé des abonnements mensuels classiques.Jusqu’à 1 million de crédits renouvelés chaque mois, adaptés à la majorité des usages courants.
- Des outils texte, image, audio et code accessibles depuis une même plateforme.
- La fonction Multi AI Chat, qui permet de comparer plusieurs réponses d’IA en une seule requête.
❌ Les limites
- Les conversations ne bénéficient pas d’une mémoire persistante entre les sessions.
- Les nouveaux modèles peuvent arriver avec un léger décalage par rapport aux plateformes officielles.L’interface reste relativement dense pour les nouveaux utilisateurs.
- Les crédits peuvent être consommés rapidement sur les usages intensifs, notamment en génération d’images.
L’offre StackSocial est disponible pour une durée limitée, à vérifier avant qu’elle ne change.
Cette offre s’adresse avant tout aux utilisateurs qui jonglent déjà entre plusieurs IA et souhaitent réduire la facture mensuelle liée à ces outils, sans renoncer à l’accès aux modèles les plus connus du marché. Pour un usage occasionnel à intermédiaire, le rapport entre le prix d’entrée et la quantité de crédits disponibles reste avantageux.
Les professionnels manipulant des données sensibles ou ayant besoin d’une mémoire de conversation persistante trouveront en revanche davantage leur compte auprès des abonnements officiels de chaque éditeur. Pour les autres, ce ticket d'entrée à environ 23 € mérite clairement d’être examiné de plus près.
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