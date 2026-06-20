Parler de l’appareil photo est une excellente porte d’entrée pour s’attarder sur le logiciel de ce smartphone. Le Samsung Galaxy S25 FE tourne avec Android 16 et embarque forcément Galaxy AI. Grâce à l’intelligence artificielle, il est possible de retoucher des photos ou de traduire des textes.

Pour gérer toutes ces tâches sans souci, l’Exynos 2400 est de la partie. S’il ne s'agit pas de la meilleure référence actuellement disponible du marché, elle suffit amplement sur un smartphone à moins de 500 euros.

Toutefois, la batterie de 4 900 mAh fait un peu tache dans le décor. Si Samsung fait mieux que les 4 700 mAh Samsung Galaxy S24 FE, ce n’est pas encore au niveau de ce que fait la concurrence qui propose des batteries supérieures à 6 000 mAh. Toutefois, le Samsung Galaxy S25 FE devrait tenir une journée sans problème lors des premiers mois.