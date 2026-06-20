Le Samsung Galaxy S25 FE s’affiche comme une version plus abordable du S25+. Si des sacrifices ont été faits, ils ne suffisent pas à empêcher l’achat d’un smartphone vendu à moins de 500 euros avant le Prime Day.
Ce 22 juin, Amazon ouvrira les portes de son habituel Prime Day. Pourtant, l’une des offres les plus intéressantes est peut-être déjà disponible. L’enseigne casse le prix du Samsung Galaxy S25 FE. Sorti pour 749 euros, il chute à 469 euros. Un prix qui suffit largement à effacer ses défauts.
Si vous hésitez avant de plonger sur cette offre d’Amazon, ne réfléchissez pas trop longtemps puisqu’elle prend fin ce dimanche 21 juillet.
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Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 FE ?
- Un design à la hauteur de ses grands frères : À l’image des autres itérations, ce Samsung Galaxy S25 FE présente un dos mat où les traces de doigts seront peu présentes.
- Exynos 2400 dans tous les bons coups : Ce smartphone répond à tous les usages du quotidien que ce soit pour le gaming ou le scroll sur les réseaux sociaux.
- Parti pour durer : Samsung fait la promesse d'offrir sept ans de mises à jour à son appareil. Ainsi, pour moins de 500 euros, vous obtiendrez un smartphone qui pourra vous suivre pendant plusieurs années.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce Samsung Galaxy S25 FE. La mise à jour des prix est automatique.
En surface, tout n’est pas parfait
Au premier coup d’œil, ce Samsung Galaxy S25 FE a peu de choses à envier au S25+. Cependant, les premières distinctions commencent à apparaître une fois le smartphone allumé. Pour commencer, l’écran de ce Samsung Galaxy S25 FE n’emporte pas la technologie LTPO. Est-ce, pour autant, un défaut ? Non puisqu’on se retrouve avec un appareil équipé d’une dalle de 6,7 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Si c’est moins bien que la version S25+, la différence au quotidien est difficilement perceptible.
En revanche, sur l’appareil photo, la donne risque d’être différente. Encore une fois, la proposition est similaire à celle du S25+ avec un téléobjectif offrant un zoom optique 3x, assisté par trois autres objectifs. Toutefois, c'est la nuit que tout se complique. L’ultra-grand angle, le zoom optique et la caméra selfie peinent à suivre le rythme et la qualité se détériore.
Sublimé par l’intelligence artificielle
Parler de l’appareil photo est une excellente porte d’entrée pour s’attarder sur le logiciel de ce smartphone. Le Samsung Galaxy S25 FE tourne avec Android 16 et embarque forcément Galaxy AI. Grâce à l’intelligence artificielle, il est possible de retoucher des photos ou de traduire des textes.
Pour gérer toutes ces tâches sans souci, l’Exynos 2400 est de la partie. S’il ne s'agit pas de la meilleure référence actuellement disponible du marché, elle suffit amplement sur un smartphone à moins de 500 euros.
Toutefois, la batterie de 4 900 mAh fait un peu tache dans le décor. Si Samsung fait mieux que les 4 700 mAh Samsung Galaxy S24 FE, ce n’est pas encore au niveau de ce que fait la concurrence qui propose des batteries supérieures à 6 000 mAh. Toutefois, le Samsung Galaxy S25 FE devrait tenir une journée sans problème lors des premiers mois.
✅ Les points forts
- Les fonctionnalités de Galaxy AI
- La luminosité de l’écran7 ans de mises à jour
❌ Les limites
- Une batterie décevante
- La technologie LTPO est absente
- La caméra à selfie décevante la nuit
Le Samsung Galaxy S25 FE arrive-t-il à faire oublier le Samsung Galaxy S25+ ? La réponse pourrait presque être positive tant ce smartphone a à offrir pour un prix contenu. Avec ses bonnes performances, son écran lumineux et les fonctionnalités de Galaxy AI, tous les principaux attendus sont présents dans un prix contenu, inférieur à 500 euros. Les plus tatillons déploreront l’absence de la technologie LTPO, mais pour ce prix, il est difficile d’en demander plus.
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