L’intérêt principal de cette gamme Turbo Silence est dans son nom : l’effort mis sur la réduction du bruit. En pratique, cela signifie que même à faible vitesse, le ventilateur reste suffisamment discret pour ne pas couvrir une conversation ou empêcher de dormir. C’est un point qui fait la différence par rapport à de nombreux modèles basiques, qui deviennent vite insupportables dès qu’ils tournent plusieurs heures d’affilée. Pour une chambre, un bureau où l’on passe des appels ou un salon où l’on regarde la télévision, ce type de ventilateur silencieux est nettement plus confortable au quotidien.