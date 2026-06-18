Le Klarstein Grandbreeze Eco est un climatiseur portable qui vous aide à supporter la chaleur jour et nuit à prix cassé : 499,83 euros au lieu de 601,99 euros sur Amazon.
Avoir un climatiseur comme ce modèle Klarstein Grandbreeze Eco est beaucoup plus efficace qu’un ventilateur pour lutter contre la chaleur. Alors c’est aussi plus encombrant, ça demande un peu plus d’installation que simplement brancher l’appareil à une prise et c'est aussi plus cher. Avant le Prime Day, Amazon propose une promotion de 17 % qui se termine en même temps que l'événement, soit le 26 juin 2026.
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Pourquoi choisir le Klarstein Grandbreeze Eco ?
- Pour sa puissance de 12 000 BTU, ce qui est suffisant pour climatiser une pièce entre 42 et 56m².
- Parce que c’est un modèle 3-en-1 qui, en plus d’être climatiseur, est aussi un ventilateur 4 vitesses et déshumidificateur 1,35 l/h.
- Le kit d’étanchéité est inclus ce qui n’est pas toujours le cas. Ça facilite l’installation pour une utilisation quasi immédiate.
Un climatiseur 3-en-1 bien pratique
Le Klarstein Grandbreeze Eco 12K n’est pas qu’un simple climatiseur mobile, même si c’est son utilisation première. Vous pouvez aussi l’utiliser comme ventilateur et aussi comme déshumidificateur, ce qui fait qu’il est utile toute l’année. Il est conçu pour les pièces qui font entre 42 et 56m² avec une puissance de refroidissement de 12 000 BTU avec un débit d’air de 460 m³/h.
On a dit plus haut qu'il était plus long à installer qu'un ventilateur, ce n'est pas non plus de gros travaux : la marque annonce une mise en route en 10 minutes. Il suffit de connecter le tuyau d’évacuation télescopique à une fenêtre grâce au kit d’étanchéité inclus et vous pouvez ensuite régler la température entre 18 et 32°C avec 4 vitesses de ventilation dont un mode automatique.
Il rafraîchit même la nuit
Au minimum, l’appareil émet 55 dB, 63,5 dB au maximum. Il y a un mode nuit qui réduit automatiquement la puissance de refroidissement de 1°C par heure pendant deux heures, puis qui maintient cette température pendant 6 heures, ce qui vous permet de passer des nuits tranquilles. Par contre, le bruit peut vous déranger si vous êtes sensible à ça.L’appareil propose une connexion Wi-Fi, avec l’application Klarstein et il est compatible Alexa et Google Home. Comme ça, vous pouvez le piloter à la voix ou à distance, pour par exemple le lancer avant que vous ne rentriez du travail pour arriver dans une pièce climatisée. Si vous le passez en mode déshumidificateur, il extrait 1,35 l d’eau par heure et le réservoir dispose d’un indicateur de niveau ainsi que d’une évacuation manuelle ou continue si vous le reliez au tuyau de vidange.
Avec cette promotion, le Klarstein Grandbreeze Eco se positionne comme un bon rapport qualité/prix pour des pièces relativement grandes. Bien qu’il soit un peu plus bruyant que les modèles premium de chez Whirlpool ou De’Longhi, il reste tout à fait acceptable et surtout efficace avec cette période caniculaire. Le Prime Day fait bien les choses et son nouveau prix de 499,83 euros, sous le seuil psychologique de 500 euros, peut faire envisager l'achat.
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