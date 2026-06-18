Le Klarstein Grandbreeze Eco 12K n’est pas qu’un simple climatiseur mobile, même si c’est son utilisation première. Vous pouvez aussi l’utiliser comme ventilateur et aussi comme déshumidificateur, ce qui fait qu’il est utile toute l’année. Il est conçu pour les pièces qui font entre 42 et 56m² avec une puissance de refroidissement de 12 000 BTU avec un débit d’air de 460 m³/h.

On a dit plus haut qu'il était plus long à installer qu'un ventilateur, ce n'est pas non plus de gros travaux : la marque annonce une mise en route en 10 minutes. Il suffit de connecter le tuyau d’évacuation télescopique à une fenêtre grâce au kit d’étanchéité inclus et vous pouvez ensuite régler la température entre 18 et 32°C avec 4 vitesses de ventilation dont un mode automatique.