La Anker Zolo A110M est une batterie externe de 20 000 mAH pour une puissance maximale de 45W en USB-C, à retrouver pour 24,99 euros au lieu de 46,99 euros sur Amazon avant le Prime Day.
Amazon se lâche à quelques jours du début du Prime Day qui se tient, rappelons-le, du 23 au 26 juin 2026, avec des offres en avance. Par exemple, cette batterie externe Anker Zolo A110M dont le prix le plus bas sur le site a été de 27,99 euros au lieu de 46,99 euros, passe à 24,99 euros jusqu’au 26 juin. Une bonne pioche, puisqu’Anker est une marque réputée pour la qualité de ses chargeurs et batteries. Surtout que ce modèle peut charger jusqu’à 4 appareils, c’est très pratique.
Pourquoi choisir l’Anker Zolo A110M ?
- Pour sa puissance : elle peut atteindre jusqu’à 45 W en charge rapide sur Samsung, 40 W sur un iPhone.
- Pour ses câbles intégrés : la batterie peut recharger jusqu'à 4 appareils, mais il y a déjà deux câbles USB-C intégrés.
- Pour sa capacité de 20 000 mAh qui permet plusieurs charges complètes
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Une batterie idéale pour partir en voyage
La Anker Zolo M110A est une batterie externe relativement compacte puisqu’elle fait 12 x 7,3 x 3,1 cm, mais elle est loin d’être légère puisqu'elle fait 365 g. Dans l’absolu, ce n’est pas très lourd, mais quand on sait qu’un smartphone fait entre 180 et 205 g environ, c'est quasiment le double. Ce qui peut alourdir un sac à main ou à dos, pour une utilisation au quotidien. Mais son poids est compensé par son utilité et sa polyvalence.
Parce que cette batterie Anker a une particularité : elle est dotée de deux câbles USB-C intégrés de 15,2 cm chacun. Malheureusement, ils ne sont pas rétractables mais vous pouvez les brancher dans les deux autres ports USB-C disponibles quand ils ne servent pas. Ils deviennent ainsi une poignée de transport et ça évite qu’ils s’abîment quand ils traînent dans un sac ou une poche.
Pour charger jusqu’à quatre appareils
Avec la batterie Anker Zolo M110A, vous allez pouvoir charger jusqu’à 4 appareils simultanément : en plus des deux câbles USB-C intégrés, il y a un autre port USB-C et une sortie USB-A. Les USB-C délivrent une puissance de 45 W en sortie, pour 30 W en entrée, et le port USB-A a une puissance de sortie de 22,5 W. Notez que vous n’atteignez ces puissances que si vous utilisez un seul port. Forcément, avec plusieurs appareils branchés dessus, la puissance se divise et les ports USB-C sont plus puissants.
Il y a en plus un petit écran avec affichage numérique simple qui indique le niveau de batterie restant. Anker intègre la technologie ActiveShield 2.0 qui surveille fréquemment la température pour éviter toute surchauffe, comme ça vous pouvez l’utiliser sans crainte. Avec cette batterie, vous pouvez charger un iPhone 17 Pro à 50 % en 20 minutes avec une puissance de 40 W. Les smartphones Samsung ont un traitement de faveur et peuvent profiter d’une puissance de 45 W. Notez d’ailleurs que vous pouvez brancher toutes sortes d’appareils sur la batterie externe.
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