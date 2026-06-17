La Anker Zolo M110A est une batterie externe relativement compacte puisqu’elle fait 12 x 7,3 x 3,1 cm, mais elle est loin d’être légère puisqu'elle fait 365 g. Dans l’absolu, ce n’est pas très lourd, mais quand on sait qu’un smartphone fait entre 180 et 205 g environ, c'est quasiment le double. Ce qui peut alourdir un sac à main ou à dos, pour une utilisation au quotidien. Mais son poids est compensé par son utilité et sa polyvalence.

Parce que cette batterie Anker a une particularité : elle est dotée de deux câbles USB-C intégrés de 15,2 cm chacun. Malheureusement, ils ne sont pas rétractables mais vous pouvez les brancher dans les deux autres ports USB-C disponibles quand ils ne servent pas. Ils deviennent ainsi une poignée de transport et ça évite qu’ils s’abîment quand ils traînent dans un sac ou une poche.