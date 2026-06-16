Avec son autonomie longue durée et son système sans-fil, l'Aiper Scuba S1 assure un nettoyage efficace dans toutes les piscines pour moins de 500 euros grâce à cette réduction d'Amazon.
L'année dernière, l'Aiper Scuba S1 était parmi les robots de piscine les plus recherchés durant le Prime Day. L'appareil ne compte pas laisser sa place cette année et il n'attend pas l'édition 2026 du Prime Day pour être vendu à prix réduit. Sur le site de l'enseigne, il perd 50 euros et chute à 494 euros.
Pourquoi choisir l'Aiper Scuba S1 ?
- Pour ses quatre modes de nettoyage : Auto, Eco, Sol, Paroi. Le robot peut s'adapter aux besoins de votre piscine et ainsi disposer d'une plus longue autonomie pour les modes les moins énergivores.
- Une autonomie longue durée : Selon le mode de passage, le robot affiche entre 150 et 270 minutes d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour nettoyer la plupart des bassins.
- Une trajectoire adaptative : Dans les bassins traditionnels, le robot effectue un passage en S, mais il peut modifier son schéma de nettoyage selon la forme de la piscine.
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Il facilite la vie
Le premier bon point de ce Scuba S1 réside dans son format. Il s'agit d'un robot sans-fil. Par conséquent, il n'y a aucun risque de voir un fil s'emmêler lors du passage. Seul petit bémol : son poids. Il affiche plus de sept kilos et il risque d'être difficile à porter pour certains.
Pour le programmer, tout se passe sur l'application. Il est possible de choisir l'heure de passage et la durée. Le S1 dispose d'une belle autonomie puisqu'il tient plus de 4h selon le mode de nettoyage. Ces modes sont au nombre de quatre : Auto, Eco, Sol, Paroi, adaptés selon les besoins de votre piscine. En marche, il effectue généralement un nettoyage en S, mais peut modifier son tracé si vous avez une piscine qui n'est pas rectangulaire.
Tout-terrain (ou presque)
Les quatre modes du Scuba S1 indiquent toutes les fonctionnalités du robot. S'il peut passer dans le fond du bassin, il peut aussi s'attaquer aux parois pour éliminer toutes les traces. On regrettera ses moins bonnes performances dans les bassins peu profonds, mais cela ne suffit pas pour oublier ses nombreuses qualités.
Pour éviter la plupart des obstacles, Aiper a équipé son robot de chenilles robustes qui peuvent notamment franchir les canalisations placées au fond de votre piscine.
✅ Les points forts
- Une autonomie de 150 minutes
- Un système sans-fil
- Un nettoyage du sol aux parois
❌ Les limites
- 7,5 kg hors de l'eau, ce qui peut compliquer le déplacement
- N'a pas été pensé pour les bassins avec une profondeur inférieure à 30 cm
Déjà plébiscité l'année dernière, l'Aiper Scuba S1 n'a rien perdu de sa superbe un an plus tard. Le nettoyage est efficace, l'autonomie est convaincante et le prix est attractif. Que demander de plus ?
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