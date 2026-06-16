Le premier bon point de ce Scuba S1 réside dans son format. Il s'agit d'un robot sans-fil. Par conséquent, il n'y a aucun risque de voir un fil s'emmêler lors du passage. Seul petit bémol : son poids. Il affiche plus de sept kilos et il risque d'être difficile à porter pour certains.

Pour le programmer, tout se passe sur l'application. Il est possible de choisir l'heure de passage et la durée. Le S1 dispose d'une belle autonomie puisqu'il tient plus de 4h selon le mode de nettoyage. Ces modes sont au nombre de quatre : Auto, Eco, Sol, Paroi, adaptés selon les besoins de votre piscine. En marche, il effectue généralement un nettoyage en S, mais peut modifier son tracé si vous avez une piscine qui n'est pas rectangulaire.