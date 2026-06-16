S’il s’agit d’un ordinateur d’entrée de gamme, Apple s’est tout de même appliqué sur le design de son MacBook Neo. À première vue, il se rapproche énormément d’un MacBook Air. Pour se distinguer, il possède des bords plus arrondis et un format plus compact sans que cela ne le rende plus léger pour autant. Le MacBook Neo affiche 1,23 kg sur la balance. Le constructeur a donné quatre coloris originaux à son laptop : indigo, rose poudré, jaune agrume et une couleur argent plus classique.

Pour cet ordinateur, Apple mise, encore une fois, sur une solide dalle Liquid Retina de 13 pouces. Lumineux et bien calibré, cet écran devrait répondre présent dans tous les contextes même s’il faut noter l’absence du True Tone.

Autre point fort du MacBook Neo : son autonomie. Il devrait tenir aisément dix heures, soit une journée de travail complète. En outre, le laptop embarque la puce A18 Pro qui permet d’effectuer une multitude de tâches que ce soit du traitement de texte, de l’édition de photos et même du montage vidéo si vous n’êtes pas trop gourmands sur les demandes. Le MacBook Neo assure toutes ces tâches sans chauffer et en restant silencieux.