Le MacBook Neo est un ordinateur complet, vendu pour moins de 600€ chez Amazon avant même le début du Prime Day. À ce prix, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix.
Lorsqu’Apple sort le MacBook Neo, la marque à la pomme revient avec une machine d’entrée de gamme pour remplacer sa gamme Air qui a vu ses prix passer au-dessus des 1000 €. Pour cela, Apple a été contraint de faire des concessions, mais pour une machine originellement vendue pour 699 €, le MacBook Neo vaut largement le coup. Il est encore plus intéressant avec cette remise de 100 € chez Amazon Prime. L’enseigne propose déjà de belles offres avant même le début officiel du Prime Day.
Pourquoi choisir le MacBook Neo ?
- Entre tradition et modernité : Le MacBook Neo possède la finesse d’un MacBook Air, mais s’accompagne d’une gamme de coloris inédite.
- Un écran réussi : Apple a intégré un écran Liquid Retina de 13 pouces à son MacBook Neo. Une dalle lumineuse efficace en intérieur et en extérieur.
- Une autonomie convaincante : En usage bureautique, le MacBook Neo devrait tenir entre dix et onze heures, ce qui est largement suffisant pour tenir une journée de travail.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce MacBook Neo. La mise à jour des prix est automatique.
La qualité d'Apple
S’il s’agit d’un ordinateur d’entrée de gamme, Apple s’est tout de même appliqué sur le design de son MacBook Neo. À première vue, il se rapproche énormément d’un MacBook Air. Pour se distinguer, il possède des bords plus arrondis et un format plus compact sans que cela ne le rende plus léger pour autant. Le MacBook Neo affiche 1,23 kg sur la balance. Le constructeur a donné quatre coloris originaux à son laptop : indigo, rose poudré, jaune agrume et une couleur argent plus classique.
Pour cet ordinateur, Apple mise, encore une fois, sur une solide dalle Liquid Retina de 13 pouces. Lumineux et bien calibré, cet écran devrait répondre présent dans tous les contextes même s’il faut noter l’absence du True Tone.
Autre point fort du MacBook Neo : son autonomie. Il devrait tenir aisément dix heures, soit une journée de travail complète. En outre, le laptop embarque la puce A18 Pro qui permet d’effectuer une multitude de tâches que ce soit du traitement de texte, de l’édition de photos et même du montage vidéo si vous n’êtes pas trop gourmands sur les demandes. Le MacBook Neo assure toutes ces tâches sans chauffer et en restant silencieux.
Des concessions obligatoires
Pour obtenir un appareil à moins de 700 euros, Apple a été contraint de faire des concessions. Sans surprise, la puce A18 Pro a des limites et l’ordinateur montrera des faiblesses dans les tâches les plus demandeuses en énergie.
Ce premier défaut ne devrait pas ternir l’utilisation quotidienne de cet ordinateur. Par contre, le clavier peut faire grincer des dents. L’absence de retour haptique sur le trackpad est un léger souci, mais ce qui risque de déranger le plus, c’est l’absence de rétroéclairage sur les touches, limitant l’utilisation la nuit.
Le design comporte un autre bémol : la connectique. Comme pour les MacBook Air, Apple se contente de deux ports USB-C.
✅ Les points forts
- Un design réussi
- Un écran lumineux
- Un PC portable silencieux
❌ Les limites
- Des performances limitées
- Une connectique décevante
- Pas de rétroéclairage sur le clavier
Dans sa tranche tarifaire, il est difficile de trouver un meilleur compromis que le MacBook Neo. Si l’ordinateur présente des défauts qui l’éloignent des standards habituels d’Apple, il surpasse la concurrence. Ce laptop s’impose comme un excellent choix pour des personnes qui veulent un ordinateur performant sans (trop) casser leur tirelire.
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