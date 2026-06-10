Le Levoit Core 200S est un purificateur d'air compact qui filtre 99,97% des allergènes que vous retrouvez à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.
Le Levoit Core 200S est un appareil qui se fait discret, se pose dans un coin et vous permet de mieux respirer. Un vrai atout en ces périodes où les allergies ressurgissent de façon plus ou moins virulentes, notamment au pollen. Cet appareil, connecté qui plus est, peut s'occuper d'une pièce entre 20 à 35m² et utilise un filtre HEPA H13 pour que vous puissiez mieux respirer. Un produit qui perd 20 euros jusqu'au 13 juin 2026 sur Amazon.
Pourquoi choisir le Levoit Core 200S ?
- Pour soulager les allergies : si vous coulez des yeux et du nez de façon incontrôlée, c'est une solution pour vous soulager.
- Parce qu'il ne prend pas de place : vous le posez dans un coin, on le confond avec une enceinte et il fait son travail silencieusement.
- Parce qu'on peut le contrôler à la voix : pas besoin d'aller le régler manuelle ou de sortir son smartphone : il suffit de lui parler avec Alexa ou Google Assistant pour le mettre en route.
Une solution pour mieux respirer
L'intérêt du Levoit Core 200S est de vous aider à mieux respirer dans votre maison. C'est un modèle compact, qui fait 20,5 x 20,5 x 32 cm pour 3 kg qui le destine à traiter une pièce de 20 à 35m². Si, par exemple, vous travaillez à domicile et que vous avez des allergies, il peut trouver sa place dans votre bureau. Sinon, dans votre chambre, pour dormir, c'est un plaisir de pouvoir se réveiller sans les yeux gonflés et le nez qui coule.
Le Levoit Core 200S utilise un système de triple filtration avec un préfiltre en nylon pour les particules plus grossières, comme les poils ou les peluches. Puis vient le filtre HEPA H13 qui arrive à intercepter 99,97% des particules fines jusqu'à 0,3 microns. Donc typiquement le pollen, les acariens, les poussières, les bactéries et les moisissures. Enfin, un filtre à charbon actif neutralise les odeurs. Le tout à 360° pour aspirer l'air de tous les côtés.
Un contrôle intelligent à distance
La marque met en avant le côté silencieux de l'appareil, justement pour une utilisation en chambre. En mode veille, il ne fait que 24 dB, ce qui est à peine plus qu'un murmure. Il y a ensuite trois vitesses, avec trois niveaux de bruit : 39,6 dB en 1, 43,7 dB en 2 et 49,1 dB au max, ce qui, dans un bureau, peut devenir légèrement gênant à la longue.
Il se pilote intégralement via l'application VeSync où vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur, activer le mode veille ou encore définir des minuteries sur 2, 4 ou 8 heures. C'est là aussi que vous vérifiez la durée de vie du filtre et programmez ses horaires de fonctionnement.
On regrette qu'il n'y ait pas de capteur de la qualité de l'air, qui permettrait d'ajuster en temps réel le niveau de fonctionnement de l'appareil. C'est une fonction qui existe pourtant mais qui est réservée aux modèles supérieurs, les Core 300S et Core 400S.
✅ Les points forts
- La filtration HEPA H13 fonctionne bien
- Le mode veille est silencieux, idéal pour dormir
- Tout le côté connecté est bien pratique
- La filtration 360° pour une efficacité optimale
- Plutôt économe en énergie
❌ Les limites
- Pas de mode automatique
- Surface limitée à 20/35m²
- Bruit élevé au maximum
- Le filtre à changer régulièrement
Si les allergies vous causent trop de soucis et que vous aimeriez avoir une petite bulle d'air pur pour respirer et donner à vos muqueuses un peu de répit, le Levoit Core 200S est une bonne solution. Il se situe un cran en dessous du 300S en termes de performances et de fonctionnalités, mais pour un petit bureau personnel ou une chambre, ça reste pratique.
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