L'intérêt du Levoit Core 200S est de vous aider à mieux respirer dans votre maison. C'est un modèle compact, qui fait 20,5 x 20,5 x 32 cm pour 3 kg qui le destine à traiter une pièce de 20 à 35m². Si, par exemple, vous travaillez à domicile et que vous avez des allergies, il peut trouver sa place dans votre bureau. Sinon, dans votre chambre, pour dormir, c'est un plaisir de pouvoir se réveiller sans les yeux gonflés et le nez qui coule.

Le Levoit Core 200S utilise un système de triple filtration avec un préfiltre en nylon pour les particules plus grossières, comme les poils ou les peluches. Puis vient le filtre HEPA H13 qui arrive à intercepter 99,97% des particules fines jusqu'à 0,3 microns. Donc typiquement le pollen, les acariens, les poussières, les bactéries et les moisissures. Enfin, un filtre à charbon actif neutralise les odeurs. Le tout à 360° pour aspirer l'air de tous les côtés.