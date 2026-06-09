L’avantage d’opter pour une tour comme ce modèle PcCom Ready, c’est qu’une fois reçue, vous n’avez rien d’autre à faire que de brancher vos câbles et l’allumer. Ce modèle a en plus la particularité d’être livré avec Windows 11, donc au premier allumage, vous passez par une petite configuration rapide, avec liaison de compte Microsoft pour éventuellement restaurer vos fichiers, dossiers, bureau, etc.

Cette tour est équipée d’un processeur AMD Ryzen 7 5800X avec une fréquence de base de 3,8 GHz et un boost possible jusqu’à 4,7 GHz. Ce n’est pas le dernier modèle de la marque, ici on est sur de l’AM4 et non de l’AM5, mais il reste compétent en jeu et en multitâche. Et l’avantage de ce chipset est d'être compatible avec la carte mère B550, ce qui permet d'éviter de payer de la mémoire DDR5, ce qui explique en partie le prix relativement bas de cette configuration.