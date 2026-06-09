Ce PC PCCom Ready est une machine conçue et vendue directement par PcComponentes. C’est une tour préassemblée, orientée gaming, qui perd 707 euros pendant quelques jours.
Vous n’êtes pas sans savoir que les prix des composants informatiques sont en train de flamber depuis quelques mois, et ça n’a pas l’air près de s’arrêter. Se faire sa propre tour soi-même peut devenir un véritable casse-tête financier. La solution serait de se tourner vers une configuration toute faite, comme ce modèle assemblé et vendu par PcComponentes. Surtout que cette tour profite d’une baisse de prix historique pour s’afficher avec 707 euros de réduction.
Pourquoi choisir la tour PcCom Ready ?
- Pour ne pas se prendre la tête à trouver des composants compatibles entre eux
- Pour avoir une solution gaming prête à l’emploiPour sa baisse de prix historique sur le site
Une machine gaming clé en main
L’avantage d’opter pour une tour comme ce modèle PcCom Ready, c’est qu’une fois reçue, vous n’avez rien d’autre à faire que de brancher vos câbles et l’allumer. Ce modèle a en plus la particularité d’être livré avec Windows 11, donc au premier allumage, vous passez par une petite configuration rapide, avec liaison de compte Microsoft pour éventuellement restaurer vos fichiers, dossiers, bureau, etc.
Cette tour est équipée d’un processeur AMD Ryzen 7 5800X avec une fréquence de base de 3,8 GHz et un boost possible jusqu’à 4,7 GHz. Ce n’est pas le dernier modèle de la marque, ici on est sur de l’AM4 et non de l’AM5, mais il reste compétent en jeu et en multitâche. Et l’avantage de ce chipset est d'être compatible avec la carte mère B550, ce qui permet d'éviter de payer de la mémoire DDR5, ce qui explique en partie le prix relativement bas de cette configuration.
Un bon GPU pour geeker en 1080p
L’autre vedette de cette configuration, c’est la carte graphique GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC avec 8 Gb de VRAM GDDR7. Elle prend en charge le ray-tracing, le DLSS 4 avec Multi-Frame. Tout comme pour ce bon plan sur une RTX 5060 Ti, on peut souligner qu’il s’agit d’un bon modèle pour du gaming en 1080p, mais un peu juste pour passer au-dessus.
Avec ça, vous avez 32 Go de RAM DDR4 3200 MHz ainsi qu’un SSD WD_Blue SN5100 de 1 To, qui peut atteindre jusqu’à 7 100 Mo/s. Il y a même un système de refroidissement liquide Tempest Frostline Liquid Cooler 240 ARGB, le tout installé dans un boîtier MSI MAG Forge M100R.
✅ Les points forts
- Une configuration milieu de gamme solide
- Pas de montage à faire, ça arrive prêt à brancher
- Le système de refroidissement inclus, un vrai plus
- La garantie PcComponentes avec retour à domicile
❌ Les limites
- Le CPU AM4 Zen 3 pas compatible AM5/DDR5
- La RAM DDR4 plutôt que DDR5
- Les 8 Go de VRAM sur la RTX 5060
- Pas de Wi-Fi sur la carte mère
Si vous cherchez une configuration milieu de gamme sans avoir à vous prendre la tête, cette réduction de 707 euros sur une tour MSI montée par PcComponentes peut être un bon compromis. Le site, spécialisé dans les composants informatiques, d’où son nom, propose un produit fiable et garanti qu’il suffit de brancher à son arrivée pour l’utiliser.
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