Si vous avez un PC fixe avec quelques ambitions pour le gaming, vous avez absolument besoin d’une carte graphique. La variation de RTX 5060 Ti présentée ici est un modèle milieu de gamme, basé sur l’architecture Blackwell, qui vient succéder à Ada Lovelace. C’est une bonne petite évolution de la RTX 4060 Ti qui va vous permettre d’être à l’aise pour jouer en 1080p et même de pousser en 1440p sur certains titres. Vous la retrouvez avec 80 euros de réduction jusqu’au 12 juin sur Amazon.

Sachez qu’en plus, vous pouvez aller sur le site de MSI pour recevoir un code Steam gratuit pour 007 First Light ainsi qu’un code de 20 euros sur Steam également.