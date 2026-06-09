La MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus est une carte graphique milieu de gamme qui permet de renouveler sa configuration contre 319 euros.
Voici la GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus à 319 € au lieu de 399 € sur Amazon
Si vous avez un PC fixe avec quelques ambitions pour le gaming, vous avez absolument besoin d’une carte graphique. La variation de RTX 5060 Ti présentée ici est un modèle milieu de gamme, basé sur l’architecture Blackwell, qui vient succéder à Ada Lovelace. C’est une bonne petite évolution de la RTX 4060 Ti qui va vous permettre d’être à l’aise pour jouer en 1080p et même de pousser en 1440p sur certains titres. Vous la retrouvez avec 80 euros de réduction jusqu’au 12 juin sur Amazon.
Sachez qu’en plus, vous pouvez aller sur le site de MSI pour recevoir un code Steam gratuit pour 007 First Light ainsi qu’un code de 20 euros sur Steam également.
Pourquoi choisir la MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus ?
- Pour la nouvelle architecture Blackwell avec GDDR7
- Pour sa bande passante mémoire à 448 GB/s
- Pour son prix abordable malgré la crise actuelle
Une belle évolution de la 4060 Ti
Avec la GeForce RTX 5060 Ti, vous avez une bonne raison de faire évoluer votre configuration, même si vous possédez déjà une 4060 Ti. La nouvelle itération avec architecture Blackwell apporte des optimisations globales qui lui permettent d’être mieux armée pour les jeux modernes et ceux à venir.
La mémoire GDDR7 propose 55 % en plus de bande passante, donc elle échange des informations beaucoup plus vite avec le GPU. Le nouveau DLSS 4 permet de fluidifier les jeux sans exiger trop de puissance brute. Il y a aussi plus de cœurs CUDA : 4 608 contre 4 352, pour gagner en puissance dans les jeux.
Un GPU idéal pour le 1080p
Le seul reproche qu’on pourrait faire à cette RTX 5060 Ti, ce sont ses 8 Go de VRAM. Si le chiffre reste honorable, il est un peu trop restrictif pour les jeux modernes, surtout si vous voulez monter en 1440p. L’idéal serait d’opter pour la version 16 Go, mais son prix est largement plus élevé que celui-ci. C'est pour cela qu’il faut garder en tête que, même si elle peut faire tourner des jeux modernes, il faudra peut-être faire des concessions sur l’affichage. Il y a quand même des avantages à opter pour ce modèle, notamment un système de refroidissement à double ventilateur Stormforce qui, en plus d’être efficace, est silencieux. Pour ce qui est de la connectivité, vous avez trois DisplayPort 2.1b et un port HDMI 2.1b qui peut supporter de la 4K@480 Hz ou de la 8K@120 Hz, avec DSC, VRR et HDR. Donc vous pouvez théoriquement brancher jusqu’à 4 écrans dessus.
✅ Les points forts
- Le rapport qualité/prix pour du 1080p
- La double ventilation silencieuse et efficace
- Une consommation maîtrisée à 180W
- Support de DirectX 12 Ultimate, G-Sync et ray tracing
- Format compact : 227 mm de long, 2 slots PCIe
❌ Les limites
- Les 8 Go de VRAM, limitant pour le 1440p
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Pour du gaming en 1080p sur une configuration milieu de gamme, la MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus est une bonne candidate. Si la version 16 Go est plus ambitieuse, elle est aussi plus chère, là où celle-ci propose quand même une bonne expérience gaming. Si vous avez un budget limité et besoin de changer d’équipement, c’est une bonne pioche. Sans compter les petits bonus du moment : le jeu 007 First Light et un crédit sur votre porte-monnaie Steam.
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