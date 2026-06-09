Darty retire 500 euros à la Samsung Q-Series HW-Q990H. La barre de son est sortie il y a à peine deux mois et il s'agit évidemment de sa plus grosse réduction depuis la sortie.
En avril 2026, Samsung sort sa Q-Series HW-Q990H. Une barre de son très complète avec 23 hauts-parleurs, compatible avec le Dolby Atmos et les consoles de dernière génération. Son prix de sortie était de 1 490 euros, mais Darty n'a pas perdu de temps pour atténuer ce coût puisqu'on trouve l'appareil actuellement pour 990€ grâce à une offre de remboursement. Pour compléter la barre de son, Deezer est offert pendant trois mois.
Pourquoi choisir la Samsung Q-Series HW-Q990H ?
- Une offre complète : La Samsung Q-Series HW-Q990H ne se limite pas à une barre de son, elle s'accompagne de deux enceintes et d'un caisson de basse.
- Un rendu immersif : Cet ensemble propose une expérience immersive puisque la Samsung Q-Series HW-Q990H est aussi compatible avec le Dolby Atmos
- Un prix inférieur à 1 000 euros : Sur le site de Darty, la barre de son est affichée à 1 190 euros, mais il existe une offre de remboursement pour avoir une seconde remise, de 200 euros cette fois-ci.
Une barre de son bien accompagnée
Pour une barre de son vendue à un prix frôlant habituellement les 1 500 euros, il a fallu que Samsung mette le paquet. Ainsi, la marque sud-coréenne ne s'est pas contentée de proposer une simple barre de son. Elle l'accompagne de deux enceintes et d'un caisson de basse. Il s'agit d'une configuration déjà vue sur la HW-Q955F. Pour se démarquer, Samsung a équipé son nouveau modèle de la fonction Sound Elevation pour renforcer le rendu et donner l'impression que le son émane directement de l'écran.
Autre nouveauté : la fonction Auto Volume. Elle ajuste automatiquement le niveau sonore et peut l'ajuster notamment pour éviter que le volume d'une pub vienne vous surprendre au milieu d'un film. Pour réussir cette prouesse, l'intelligence artificielle est évidemment de la partie
Côté audio justement, sans grande surprise, Samsung rend une très bonne copie. Avec 23 hauts-parleurs et la compatibilité avec le Dolby Atmos, cette HW-Q990H propose un son immersif à 360 degrés.
Adaptée à tous les formats
Assez logiquement, la barre de son brillera lors de vos soirées cinéma. Les dialogues seront parfaitement clairs et le rendu sera renforcé grâce au Q-Symphony pour une synchronisation parfaite entre le son et l'image.
La HW-Q990H s'illustre également sur un domaine où on l'attend moins : le jeu vidéo. Elle possède deux ports HDMI 2.1, ce qui la rend compatible avec le 144 Hz, le VRR et l'ALLM. De quoi profiter des jeux sortis sur les consoles les plus récentes dans les meilleures conditions.
Pour contrôler la barre de son sans se servir de la télécommande, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant sont compatibles avec ce produit.
✅ Les points forts
- Une proposition complète avec quatre appareils
- Compatible avec les sources gaming
- Le Q-Symphony pour synchroniser la barre de son avec votre TV
❌ Les limites
- Peu d'innovations par rapport à la HW-Q955F
- L'absence de port USB-A
Sans surprise, Samsung rend un produit d'une excellente facture avec cette HW-Q990H. La barre de son ne laissera personne indifférent et ravira les cinéphiles tout comme les fans de jeux vidéo. À moins de 1 000 euros, elle s'offre un rapport qualité-prix difficilement égalable.
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