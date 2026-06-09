Pour une barre de son vendue à un prix frôlant habituellement les 1 500 euros, il a fallu que Samsung mette le paquet. Ainsi, la marque sud-coréenne ne s'est pas contentée de proposer une simple barre de son. Elle l'accompagne de deux enceintes et d'un caisson de basse. Il s'agit d'une configuration déjà vue sur la HW-Q955F. Pour se démarquer, Samsung a équipé son nouveau modèle de la fonction Sound Elevation pour renforcer le rendu et donner l'impression que le son émane directement de l'écran.

Autre nouveauté : la fonction Auto Volume. Elle ajuste automatiquement le niveau sonore et peut l'ajuster notamment pour éviter que le volume d'une pub vienne vous surprendre au milieu d'un film. Pour réussir cette prouesse, l'intelligence artificielle est évidemment de la partie

Côté audio justement, sans grande surprise, Samsung rend une très bonne copie. Avec 23 hauts-parleurs et la compatibilité avec le Dolby Atmos, cette HW-Q990H propose un son immersif à 360 degrés.