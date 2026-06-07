Le badge Fulli Nomade revient au devant de la scène à l'approche de l'été, et la promotion estivale 2026 vaut qu'on s'y attarde. Avec le code ETE26, Fulli prend en charge les 11 € de frais de mise en service ainsi que les douze mois de frais de gestion mensuelle pour le réseau français (valeur : 22,80 €), soit 33,80 € d'économies cumulées pour une première année. Vous pouvez commander le Fulli Nomade directement sur le site officiel de Fulli, avec une livraison annoncée sous 48 heures.

L'offre s'adresse aux particuliers roulant en véhicule de classe 1, 2 ou 5 et n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours. Une fois la période offerte écoulée, les frais de gestion reprennent à 1,90 €/mois, uniquement les mois où vous utilisez effectivement l'autoroute : une logique à l'usage qui convient aux conducteurs occasionnels comme aux habitués des départs estivaux.