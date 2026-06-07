À quelques semaines des grands départs estivaux, Fulli supprime un an de frais de gestion sur son badge Nomade avec le code ETE26 : l'occasion d'entrer dans le télépéage sans débourser plus de 4,90 € de frais de livraison. La rédaction analyse ce que vaut réellement l'offre, pour qui elle a du sens et ce qu'elle ne couvre pas.
Voici le badge télépéage Fulli Nomade à 4,90 € au lieu de 33,80 € normalement chez Fulli !
Le badge Fulli Nomade revient au devant de la scène à l'approche de l'été, et la promotion estivale 2026 vaut qu'on s'y attarde. Avec le code ETE26, Fulli prend en charge les 11 € de frais de mise en service ainsi que les douze mois de frais de gestion mensuelle pour le réseau français (valeur : 22,80 €), soit 33,80 € d'économies cumulées pour une première année. Vous pouvez commander le Fulli Nomade directement sur le site officiel de Fulli, avec une livraison annoncée sous 48 heures.
L'offre s'adresse aux particuliers roulant en véhicule de classe 1, 2 ou 5 et n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours. Une fois la période offerte écoulée, les frais de gestion reprennent à 1,90 €/mois, uniquement les mois où vous utilisez effectivement l'autoroute : une logique à l'usage qui convient aux conducteurs occasionnels comme aux habitués des départs estivaux.
Pourquoi choisir le Fulli Nomade ?
- Un an sans frais de gestion France : avec le code ETE26, les 11 € de mise en service et les 12 mois de frais de gestion (soit 22,80 €) sont intégralement pris en charge, pour un investissement limité à 4,90 € de livraison.
- Couverture trinationale dès la formule de base : France, Espagne et Portugal accessibles sans surcoût à l'abonnement, avec 0 € les mois non utilisés sur chaque réseau.
- Sans engagement et sans abonnement fixe : résiliation possible à tout moment, facturation uniquement à l'usage, avec paiement différé au 15 du mois suivant.
Un hub de mobilité pensé pour les départs en vacances sans friction
Le Fulli Nomade se fixe en quelques secondes sur le pare-brise et détecte automatiquement les voies signalées par le logo « t » et « t30 », autorisant le passage à 30 km/h sans arrêt ni manipulation. Son périmètre dépasse le simple passage autoroutier : plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal acceptent le badge pour un accès et un paiement automatiques, ce qui simplifie les étapes urbaines lors des longs trajets estivaux.
Selon le comparatif de la rédaction Clubic sur les meilleurs badges télépéage, le Fulli Nomade obtient la note de 8,5/10, notamment grâce à sa couverture géographique et son modèle tarifaire à l'usage. La facturation différée au 15 du mois suivant facilite également le suivi budgétaire pour ceux qui répartissent leurs dépenses de vacances sur plusieurs semaines.
Fulli face à Ulys et Bip&Go : ce que le marché propose en alternative
Sur un marché dominé par trois acteurs, Ulys Classic (Vinci Autoroutes) reste le leader avec 7 millions de clients, une application reconnue comme la plus aboutie du secteur et une couverture possible vers l'Italie, tandis que Bip&Go propose le tarif mensuel le plus bas (1,45 €/mois avec engagement d'un an). Fulli joue une carte différente avec son modèle sans engagement, son hub de services unifié et une promotion d'entrée qui efface un an de frais, rendant le switch particulièrement accessible avant le 1er septembre 2026.
✅ Les points forts
- Frais de mise en service (11 €) et 12 mois de gestion France offerts avec le code ETE26 : économie cumulée de 33,80 € sur la première année
- Couverture France, Espagne et Portugal sans surcoût dès l'abonnement de base
- Formule sans engagement : 0 € les mois non utilisés sur les deux réseaux, résiliation possible à tout moment
- Accès à plus de 900 parkings partenaires en Europe via le même badge
- Facturation automatique et différée au 15 du mois suivant pour une gestion budgétaire simplifiée
❌ Les limites
- L'Italie n'est pas incluse dans l'offre Nomade standard : un passage à l'offre Nomade+ est nécessaire pour les conducteurs réguliers vers l'Italie
- L'application Fulli est fonctionnelle mais reste moins avancée que celle d'Ulys sur les fonctions de navigation et de suivi de consommation détaillé
- Des frais de 10 € s'appliquent en cas d'inutilisation du badge pendant 24 mois consécutifs
- Offre réservée aux véhicules de classe 1, 2 et 5 (voitures de tourisme et assimilés)
Le code ETE26 expire le 1er septembre 2026 : pensez à vérifier la disponibilité du Fulli Nomade avant les grands départs estivaux !
Le Fulli Nomade avec le code ETE26 constitue un point d'entrée cohérent pour quiconque n'a pas encore franchi le pas du télépéage, ou souhaite équiper un second véhicule avant les vacances. Pour 4,90 € de frais de livraison, vous bénéficiez d'un badge actif, d'un an de gestion sans frais fixes et d'une couverture trinationale pensée pour les destinations estivales les plus prisées des Français.
Si vous partez régulièrement vers l'Italie ou si vous tenez à une application de navigation avancée, Ulys Classic ou le Fulli Nomade+ méritent une comparaison sérieuse. Mais pour un usage saisonnier sur le réseau France, Espagne et Portugal, et tant que la fenêtre du 1er septembre n'est pas fermée, cette offre reste difficile à ignorer.
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