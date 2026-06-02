Ce qui rend l’Osmo Pocket 3 vraiment intéressante, ce n’est pas seulement sa taille. C’est sa capacité à proposer une image plus ambitieuse qu’une simple action cam ou qu’un smartphone tenu à bout de bras. Avec son capteur 1 pouce, DJI promet une meilleure gestion de la lumière et une qualité d’image plus solide que ce que l’on attend généralement d’un appareil aussi compact.

La stabilisation sur nacelle reste aussi un gros argument. Là où beaucoup de solutions misent uniquement sur de la stabilisation électronique, la Pocket 3 repose sur une approche mécanique qui aide à produire des plans plus fluides en marchant ou en filmant à main levée. C’est précisément pour cela qu’elle séduit autant les vloggers et créateurs de contenu mobiles.