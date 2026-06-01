Le vrai terrain du Ryzen 7 7800X3D, c’est le gaming. AMD a construit cette puce autour de sa technologie 3D V-Cache, et les premiers relevés de performances montraient déjà un avantage moyen en jeu face à l’Intel Core i9-13900K dans une batterie de 21 titres testés par AMD, avec une moyenne de +6,9% selon HardwareCooking. Ce type de positionnement explique pourquoi le 7800X3D a rapidement été considéré comme une référence pour les configurations orientées FPS élevés et jeux compétitifs.

Ce n’est pas seulement une question de puissance brute. Le 7800X3D séduit aussi parce qu’il permet souvent d’obtenir un excellent niveau de performances en jeu sans monter vers des processeurs bien plus chers et parfois moins cohérents pour un usage centré sur le gaming. En clair, c’est le genre de CPU que l’on choisit non pas pour “tout faire un peu mieux”, mais pour jouer vraiment très bien sans gaspiller son budget.