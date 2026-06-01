Les bons processeurs gaming baissent rarement assez pour devenir de vraies évidences à l’achat. Avec le Ryzen 7 7800X3D, on parle pourtant d’une puce encore largement considérée comme une référence pour jouer, et à ce prix précis l’offre prend des allures de deal incontournable pour qui veut bâtir une configuration AM5 très performante.
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Le Ryzen 7 7800X3D n’est pas un processeur comme les autres dans l’univers PC. Grâce à sa technologie 3D V-Cache, il s’est imposé comme l’un des CPU les plus efficaces pour le jeu, avec un positionnement particulièrement fort face aux modèles plus chers ou plus énergivores. Lorsqu’il passe sous les prix habituellement observés chez de nombreux marchands français, il devient logiquement une offre à considérer très sérieusement.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 7800X3D ?
- Une référence en gaming : plusieurs publications spécialisées ont présenté le 7800X3D comme l’un des meilleurs CPU pour jouer, grâce à son 3D V-Cache et à ses excellentes performances en jeu.
- Un excellent équilibre : 8 cœurs, 16 threads, une architecture Zen 4, le socket AM5 et une compatibilité DDR5 en font une base solide pour un PC moderne.
- Un prix très agressif : les relevés de prix récents montrent encore des tarifs supérieurs chez de nombreux revendeurs, ce qui renforce l’intérêt d’une promo bien placée.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un CPU clairement taillé pour le gaming
Le vrai terrain du Ryzen 7 7800X3D, c’est le gaming. AMD a construit cette puce autour de sa technologie 3D V-Cache, et les premiers relevés de performances montraient déjà un avantage moyen en jeu face à l’Intel Core i9-13900K dans une batterie de 21 titres testés par AMD, avec une moyenne de +6,9% selon HardwareCooking. Ce type de positionnement explique pourquoi le 7800X3D a rapidement été considéré comme une référence pour les configurations orientées FPS élevés et jeux compétitifs.
Ce n’est pas seulement une question de puissance brute. Le 7800X3D séduit aussi parce qu’il permet souvent d’obtenir un excellent niveau de performances en jeu sans monter vers des processeurs bien plus chers et parfois moins cohérents pour un usage centré sur le gaming. En clair, c’est le genre de CPU que l’on choisit non pas pour “tout faire un peu mieux”, mais pour jouer vraiment très bien sans gaspiller son budget.
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AliExpress lance chaque été une grande opération promotionnelle avec des codes promo progressifs à appliquer directement au moment du paiement. Plus votre commande est élevée, plus la réduction est importante. Voici les codes actifs pendant l'opération :
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À qui cette offre s’adresse folle ?
Cette promo s’adresse d’abord aux joueurs qui montent un nouveau PC AM5 ou qui veulent passer sur une plateforme moderne avec un CPU encore extrêmement solide en jeu. Elle conviendra particulièrement à ceux qui jouent en 1080p ou 1440p à haut rafraîchissement, là où les performances processeur restent particulièrement visibles.
En revanche, pour un usage très orienté création lourde ou productivité multi-thread, il faut nuancer le tableau. Le 7800X3D est un excellent achat si votre priorité numéro un est le jeu ; il l’est moins si vous cherchez avant tout un processeur polyvalent de station de travail.
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À ce prix, le Ryzen 7 7800X3D coche toutes les cases du deal incontournable pour les joueurs PC. Son statut de référence gaming, son excellent rapport performances/prix et son positionnement encore très fort face à une bonne partie de la concurrence en font une recommandation particulièrement facile pour quiconque veut un processeur AM5 taillé pour jouer longtemps dans de très bonnes conditions.
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