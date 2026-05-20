Centraliser tous ses identifiants dans un seul outil fiable, c'est une décision que l'on reporte souvent mais que l'on ne regrette jamais. Proton Pass s'est imposé en quelques années comme l'une des références du marché, au point de décrocher la première place dans notre comparatif des meilleurs gestionnaires de mots de passe en avril 2026. Conçu par Proton AG, fondation suisse créée par des scientifiques du CERN, le service est accessible via cette offre réservée aux lecteurs Clubic à 1 €/mois pour le premier mois, contre 4,99 € en tarif standard.

Bien loin des gestionnaires intégrés aux navigateurs, Proton Pass chiffre l'intégralité de vos données localement, sur votre appareil, avant toute synchronisation avec les serveurs de Proton. Résultat : même l'entreprise derrière le service ne peut accéder à vos mots de passe, ce qui place la barre très haut en matière d'exigence de confidentialité.