Vous jonglerez encore longtemps entre Chrome, iCloud et ce carnet d'identifiants noirci de partout ? Profitez de cette offre exclusive réservée aux lecteurs Clubic pour découvrir Proton Pass Plus à 1€/mois le premier mois, et centraliser enfin toute votre vie numérique dans un coffre-fort chiffré que notre rédaction a consacré numéro 1 en 2026.
Voici Proton Pass Plus à 1 €/mois au lieu de 4,99 €/mois chez Proton !
Centraliser tous ses identifiants dans un seul outil fiable, c'est une décision que l'on reporte souvent mais que l'on ne regrette jamais. Proton Pass s'est imposé en quelques années comme l'une des références du marché, au point de décrocher la première place dans notre comparatif des meilleurs gestionnaires de mots de passe en avril 2026. Conçu par Proton AG, fondation suisse créée par des scientifiques du CERN, le service est accessible via cette offre réservée aux lecteurs Clubic à 1 €/mois pour le premier mois, contre 4,99 € en tarif standard.
Bien loin des gestionnaires intégrés aux navigateurs, Proton Pass chiffre l'intégralité de vos données localement, sur votre appareil, avant toute synchronisation avec les serveurs de Proton. Résultat : même l'entreprise derrière le service ne peut accéder à vos mots de passe, ce qui place la barre très haut en matière d'exigence de confidentialité.
Pourquoi choisir Proton Pass ?
- Offre exclusive à 1 € : premier mois à 1 €/mois au lieu de 4,99 €, réservé aux lecteurs Clubic, sans engagement de durée imposé sur l'abonnement.
- Classé N°1 : premier du comparatif de la rédaction en avril 2026, devant Bitwarden, 1Password et Dashlane sur les critères sécurité, usages et rapport qualité-prix.
- Migration simplifiée : importation en quelques clics depuis Chrome, iCloud, Bitwarden ou 1Password, sans perte de données et sans effort technique particulier.
Un coffre-fort numérique pensé pour votre quotidien connecté
Depuis l'été 2024, Proton Pass est disponible sous forme d'application native sur Windows, macOS et Linux, en complément de ses extensions pour Chrome, Firefox, Brave et Edge, et de ses applications mobiles pour Android et iOS. Depuis juin 2025, le service a étendu son périmètre bien au-delà des mots de passe, avec la prise en charge de 14 types de données supplémentaires : réseaux Wi-Fi, licences logicielles, passeports, comptes bancaires ou encore contacts d'urgence, chacun pouvant être accompagné de pièces jointes jusqu'à 100 Mo.
Dans son test complet de Proton Pass, la rédaction souligne notamment la fluidité de la prise en main, même pour les profils non techniques, ainsi que la qualité de l'outil d'import qui permet de rapatrier l'ensemble de ses identifiants depuis n'importe quel gestionnaire concurrent en quelques minutes. L'alias d'e-mail intégré, fonctionnalité absente de la plupart des concurrents, permet en outre de générer des adresses jetables pour préserver votre boîte mail lors des inscriptions en ligne.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Proton Pass face à Bitwarden, 1Password et Dashlane
Face à Bitwarden, 1Password et Dashlane, Proton Pass est la seule solution du comparatif à valider l'intégralité des huit critères étudiés : chiffrement Zero Knowledge, A2F intégrée, partage sécurisé de coffres-forts, alias d'e-mail, partage d'éléments individuels, protection de compte avancée, écosystème de respect de la vie privée et nombre illimité de mots de passe.
Bitwarden ne propose notamment pas de partage sécurisé de coffres-forts ni de protection de compte avancée, 1Password manque de partage d'éléments individuels, et ni 1Password ni Dashlane ne permettent de stocker un nombre illimité de mots de passe.
✅ Les points forts
- Chiffrement bout en bout sur la totalité des champs stockés, code open source et audité par des experts indépendants
- Numéro 1 du comparatif des meilleurs gestionnaires de mots de passe en avril 2026, devant Bitwarden, 1Password et Dashlane
- Alias d'e-mail intégrés pour protéger votre adresse réelle lors des inscriptions et connexions en ligne
- Stockage illimité, enrichi depuis juin 2025 de 14 types de données supplémentaires incluant passeports, réseaux Wi-Fi et comptes bancaires
- Migration guidée depuis Chrome, iCloud, Bitwarden ou 1Password, avec import complet réalisable en quelques minutes seulement
❌ Les limites
- Tarif de 4,99 €/mois après le premier mois, au-dessus de Bitwarden dont une version gratuite sérieuse couvre les usages de base
- Écosystème Proton très complet mais dont la souscription globale (mail, VPN, Drive, Calendar) peut représenter un budget cumulatif conséquent
- Certaines fonctions avancées comme le SSO et le CLI réservées aux offres Business, inaccessibles aux particuliers
- Service lancé en 2023, encore en montée en puissance sur quelques aspects secondaires face à des acteurs plus établis comme 1Password
Cette offre exclusive Clubic à 1 €/mois est limitée dans le temps : vérifiez la disponibilité du tarif avant de vous décider.
Proton Pass s'adresse en priorité à ceux qui veulent reprendre la main sur leurs identifiants éparpillés entre navigateurs, smartphones et autres supports, sans confier leurs données à une plateforme publicitaire ou à un acteur de la Big Tech. À 1 € pour le premier mois, le seuil d'entrée est particulièrement accessible, et la période d'essai suffisante pour évaluer si l'outil correspond vraiment à vos habitudes numériques quotidiennes.
Si vous êtes déjà satisfait de Bitwarden en version gratuite et que la protection avancée de votre identité numérique n'est pas votre priorité immédiate, le passage à une formule payante mérite réflexion. Pour tous les autres, cette offre exclusive Clubic représente une porte d'entrée sans risque vers le gestionnaire que notre rédaction a consacré meilleur de sa catégorie en 2026.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family