Le retour des beaux jours rime avec escapades le week-end, vacances de printemps et l'enchaînement très attendu des ponts de mai. Mais une maison aux volets fermés pendant plusieurs jours consécutifs est une cible évidente. À l'approche de cette période critique, Verisure propose une remise de –50% sur ses packs d'alarme, une excellente occasion de sécuriser son logement avant de faire ses valises.
En France, un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes et 35 secondes en moyenne, avec plus de 212 000 effractions recensées en 2025. Si l'été et la fin d'année sont des périodes à risque, les forces de l'ordre constatent régulièrement une recrudescence des cambriolages lors des vacances de printemps et des ponts de mai. La raison est simple : l'absence prolongée des habitants est prévisible et visible depuis la rue, offrant aux cambrioleurs la fenêtre de tir idéale pour opérer sans être dérangés. C'est précisément pour anticiper ces départs que la promotion actuelle de Verisure prend tout son sens : avec –50% sur les packs de matériel, s'équiper d'un système de télésurveillance professionnel n'a jamais été aussi abordable.
Le vrai coût d'une absence non protégée
Partir trois jours en mai en laissant simplement la porte verrouillée est devenu un pari risqué. Les cambrioleurs savent repérer les signes d'inoccupation : absence de lumière le soir, courrier qui s'accumule, volets systématiquement clos.
Au-delà de la perte matérielle, l'impact psychologique d'une intrusion est souvent le plus difficile à surmonter pour les familles. Investir dans un système d'alarme avec télésurveillance ne sert pas seulement à faire fuir un intrus : le simple fait d'afficher une plaque dissuasive Verisure sur son portail et d'avoir des caméras visibles divise drastiquement les risques de tentative d'effraction.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Ce que propose Verisure pour contrer les intrusions
Contrairement à une caméra Wi-Fi achetée dans le commerce qui se contente de vous envoyer une notification sur votre smartphone (que vous ne verrez peut-être pas si vous êtes en randonnée ou à l'étranger), Verisure propose un système de télésurveillance active 24h/24 et 7j/7.
Voici ce qui fait la différence en cas d'alerte :
- Une réaction ultra-rapide : dès qu'un détecteur de mouvement ou d'ouverture est déclenché, la station de télésurveillance est alertée. Les opérateurs analysent la situation en quelques secondes.
- L'interpellation à distance : via le haut-parleur de la centrale, l'opérateur peut sommer l'intrus de quitter les lieux, ce qui suffit souvent à stopper le cambriolage.
- L'alerte aux forces de l'ordre : en cas d'intrusion avérée (levée de doute vidéo ou photo), Verisure contacte directement la police ou la gendarmerie via une ligne dédiée.
- Le brouillard anti-intrusion : sur les formules compatibles, Verisure peut déclencher un générateur de brouillard opaque qui remplit la pièce en quelques secondes, rendant impossible tout vol supplémentaire.
- La continuité de service : même si votre connexion Internet est coupée ou brouillée, la centrale dispose d'une connexion cellulaire (carte SIM intégrée) et de technologies anti-brouillage pour garantir la transmission de l'alerte.
Une offre à –50% qui fait tomber la barrière de l'installation
Le principal frein à l'acquisition d'une alarme professionnelle est généralement le coût initial lié au matériel et à l'intervention d'un technicien. Avec cette offre promotionnelle, Verisure applique une remise immédiate de 50% sur ses packs d'alarme.
Cette réduction permet de s'équiper d'un matériel de pointe (centrale, détecteurs de chocs et d'ouvertures, détecteurs de mouvements avec prise d'images, badges intelligents) pour un investissement de départ divisé par deux. L'installation, réalisée par un expert sécurité en quelques heures seulement, est conçue sans travaux lourds ni câbles apparents, préservant ainsi l'esthétique de votre maison ou de votre appartement. L'abonnement mensuel de télésurveillance vient ensuite couvrir la protection continue, la maintenance et l'accès à l'application mobile.
Verdict : le bon timing pour agir
S'équiper de caméras la veille d'un départ en week-end prolongé est souvent source de stress et d'installations faites à la va-vite. Profiter de l'offre Verisure à –50% sur les packs d'alarme dès maintenant permet de faire réaliser un diagnostic de sécurité personnalisé, de planifier l'installation avec un technicien et de se familiariser avec l'application mobile bien avant les ponts de mai et les vacances estivales. Une démarche d'anticipation qui permet, enfin, de fermer sa porte à clé et de partir en congés l'esprit totalement serein.
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