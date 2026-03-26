Partir trois jours en mai en laissant simplement la porte verrouillée est devenu un pari risqué. Les cambrioleurs savent repérer les signes d'inoccupation : absence de lumière le soir, courrier qui s'accumule, volets systématiquement clos.

Au-delà de la perte matérielle, l'impact psychologique d'une intrusion est souvent le plus difficile à surmonter pour les familles. Investir dans un système d'alarme avec télésurveillance ne sert pas seulement à faire fuir un intrus : le simple fait d'afficher une plaque dissuasive Verisure sur son portail et d'avoir des caméras visibles divise drastiquement les risques de tentative d'effraction.