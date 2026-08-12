Le point essentiel à retenir est que votre Pass Ulys Télépéage est amovible. Si vous n’en avez pas besoin, il vous suffit de le retirer.

Il est détecté à l’approche de chaque barrière de péage. Avec votre Pass Ulys Télépéage, vous pouvez accéder à des voies réservées.

Sur les autoroutes françaises, elles se matérialisent par un symbole « t » de couleur orange. Certaines infrastructures vous permettent de franchir votre barrière de péage jusqu’à la vitesse de 30 km/h. Cela est indiqué préalablement par la signalétique sur la barrière de péage.

Votre Pass Ulys Télépéage automatise les réceptions de tickets, puis les paiements. Cela fonctionne sur toutes les autoroutes françaises, même celles en flux libre.

Le Pass Ulys Télépéage est ainsi pratique pour vous faire gagner de l’énergie et du temps. Vous n’avez aucun stress pour gérer le règlement de vos trajets sur les autoroutes A13, A14 et A79.

Dans plus de 1000 parkings compatibles, dont de nombreux se trouvent dans les aéroports et les gares, vous pouvez utiliser votre Pass Ulys Télépéage. En cas de compatibilité, le même symbole « t » de couleur orange est indiqué.

Vous pouvez en apprendre davantage sur Ulys en lisant l’avis indépendant dédié à ce service.