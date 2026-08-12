Le Pass Ulys Télépéage est très simple à commander et à utiliser. En ce moment, l’offre Ulys permet également d’en profiter sans frais pendant 12 mois.
Pour bénéficier de votre Pass Ulys Télépéage gratuitement sur votre première année d’utilisation, renseignez le code promo ULYS2612.
Vous pourrez économiser 2,20 € par mois jusqu’en juillet 2027. Découvrez comment profiter des avantages de votre Pass Ulys Télépéage en France avec l’offre Classic.
Pourquoi choisir Ulys :
- Plus de 7,5 millions d’utilisateurs ;
- 12 mois de frais de gestion offerts ;
- Une application efficace.
Commandez votre Pass Ulys Télépéage
Une réception rapide, un boîtier prêt à l'emploi
Pour bénéficier de votre Pass Ulys Télépéage, vous pouvez commencer par passer commande sur le site d’Ulys. Vous recevez votre badge par voie postale, en quelques jours ouvrés.
Une fois réceptionné, votre Pass Ulys Télépéage est prêt à l’emploi. Aucune procédure d’activation n’est nécessaire. Il vous suffit de créer un compte Ulys, si vous n’en avez pas déjà un, puis d’y renseigner votre RIB. Le paiement sera ensuite prélevé automatiquement le mois suivant votre utilisation.
Vous remarquez un support fourni dans l’emballage. Celui-ci vous permet de maintenir votre Pass Ulys Télépéage sur votre pare-brise. Avec l’offre Classic, vous êtes équipé pour un véhicule de classe 1, 2 ou 5.
Fixez ce support adhésif dans une zone proche de votre rétroviseur central. Cela facilitera grandement la détection de votre Pass Ulys Télépéage à chaque barrière de péage rencontrée, comme dans plus de 1000 parkings compatibles.
Un paiement facilité, même pour les péages en flux libre
Le point essentiel à retenir est que votre Pass Ulys Télépéage est amovible. Si vous n’en avez pas besoin, il vous suffit de le retirer.
Il est détecté à l’approche de chaque barrière de péage. Avec votre Pass Ulys Télépéage, vous pouvez accéder à des voies réservées.
Sur les autoroutes françaises, elles se matérialisent par un symbole « t » de couleur orange. Certaines infrastructures vous permettent de franchir votre barrière de péage jusqu’à la vitesse de 30 km/h. Cela est indiqué préalablement par la signalétique sur la barrière de péage.
Votre Pass Ulys Télépéage automatise les réceptions de tickets, puis les paiements. Cela fonctionne sur toutes les autoroutes françaises, même celles en flux libre.
Le Pass Ulys Télépéage est ainsi pratique pour vous faire gagner de l’énergie et du temps. Vous n’avez aucun stress pour gérer le règlement de vos trajets sur les autoroutes A13, A14 et A79.
Dans plus de 1000 parkings compatibles, dont de nombreux se trouvent dans les aéroports et les gares, vous pouvez utiliser votre Pass Ulys Télépéage. En cas de compatibilité, le même symbole « t » de couleur orange est indiqué.
Vous pouvez en apprendre davantage sur Ulys en lisant l’avis indépendant dédié à ce service.
Saisissez votre offre pour le Pass Ulys Télépéage
L’offre en cours pour la formule Classic vous permet d’économiser les frais de fonctionnement de votre Pass Ulys Télépéage durant un an.
En renseignant le code promo ULYS2612, vous économisez 26,40 €, en plus des frais d’activation.
Deux sommes restent à votre charge. La première est l’envoi de votre Pass Ulys Télépéage par La Poste, pour 4,90 €. La seconde est le franchissement des barrières de péage et des parkings sur lesquels vous stationnez.
Votre formule Classic est sans engagement. Si vous choisissez de conserver votre Pass Ulys Télépéage au-delà de 12 mois, les frais de gestion sont de à 2,20 € par mois utilisé.
Dans la limite de 14 mois consécutifs sans utilisation, vous pouvez décider de ne pas employer votre Pass Ulys Télépéage, sans frais appliqués.
Sachez que des options spécifiques peuvent être souscrites si vous prévoyez de circuler sur les autoroutes espagnoles et portugaises, ou italiennes.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Sans engagement
- + de 1000 parkings en Europe
- Suivi trajet et conso via l’appli
- 0€ si non utilisé
- Coût supplémentaire pour les formules Europe
- Support client pas toujours réactif