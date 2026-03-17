Les smartphones pliables restaient jusqu’ici le pré carré de Samsung en Europe, mais le Xiaomi MIX Flip en version globale, actuellement disponible à 490 € depuis un entrepôt français sur AliExpress, change la donne. On décrypte pour vous ce que vaut vraiment cette offre, et si elle suffit à bousculer les certitudes.
Le Xiaomi MIX Flip n’est pas un pliable parmi d’autres : à son lancement en fin d’année 2024, la rédaction lui a attribué la note de 9/10 dans son test approfondi, saluant des écrans remarquables, de solides performances et une qualité photo et vidéo réellement convaincante.
Avec cette offre à 490 € depuis un entrepôt européen jusqu’au 25 mars, AliExpress place ce smartphone dans une fourchette tarifaire inédite pour un pliable de ce calibre. Pour qui cherche à franchir le cap du smartphone à clapet sans débourser plus de 800 €, c’est précisément l’offre qu’il attendait. Découvrez le Xiaomi MIX Flip en version globale à 490 € sur AliExpress.
490€ pour un pliable haut de gamme : l’offre se tient-elle vraiment ?
La remise est substantielle : le Xiaomi MIX Flip passe de 710,14 € à 490 €, soit plus de 220 € d’économie sur une version globale expédiée depuis la France, sans frais ni délais de dédouanement. Dans la catégorie des smartphones à clapet premium, c’est un positionnement tarifaire que les Galaxy Z Flip6 et leurs successeurs ne proposent tout simplement pas à neuf.
Clubic soulignait d’ailleurs en mars 2026 que le MIX Flip met une pression réelle sur Samsung dans ce segment, précisément grâce à ce rapport prix et fiche technique. L’offre est valable jusqu’au 25 mars, dans le cadre des festivités de l’Anniversaire AliExpress.
Snapdragon 8 Gen 3, Leica et écran AMOLED : une fiche technique de flagship
Ne cherchez pas de compromis dans la fiche technique : le Xiaomi MIX Flip embarque le Snapdragon 8 Gen 3 gravé en 4 nm, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, ce qui lui assure une fluidité irréprochable même en utilisation intensive. L’écran interne AMOLED de 6,86 pouces affiche une résolution de 2 912 x 1 224 pixels avec une technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz, et monte jusqu’à 3 000 nits de luminosité maximale.
Côté photo, le duo de capteurs 50 MP co-conçus avec Leica (objectif Summilux f/1,7 en principal, téléobjectif f/2,0 à 47 mm) produit des résultats plus que satisfaisants en toutes conditions d’éclairage, comme le confirmait notre test. Enfin, la batterie de 4 780 mAh se recharge à 67 W et atteint les 100% en seulement 52 minutes, un point sur lequel le MIX Flip surclasse nettement son rival Galaxy Z Flip6.
Face au Galaxy Z Flip6 : quelles différences concrètes ?
Sur le papier, le Xiaomi MIX Flip et le Samsung Galaxy Z Flip6 partagent le même Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM, mais c’est sur l’autonomie et la vitesse de recharge que le Xiaomi creuse l’écart, avec une charge complète en 52 minutes contre 1h23 pour le Samsung. En revanche, le Galaxy Z Flip6 conserve des atouts sérieux : une meilleure durabilité certifiée, une intégration plus poussée de l’IA, un écosystème logiciel plus mature et une disponibilité en SAV plus rassurante en France.
Ce qu’il faut vraiment savoir avant d’acheter
Avant de valider votre panier, il convient de peser honnêtement ce que le MIX Flip apporte et les concessions qu’il impose. Dans notre test, quelques limites sont apparues clairement.
✅ Les points forts
- Note de 9/10 dans le test : un des pliables les mieux notés de sa génération
- Snapdragon 8 Gen 3 avec 512 Go UFS 4.0 : performances de flagship sans restriction
- Double capteur 50 MP co-conçu avec Leica : résultats photo convaincants jour et nuit
- Recharge 67 W : 100% en 52 minutes, largement au-dessus de la concurrence Samsung
- Écran interne AMOLED LTPO 6,86 pouces, jusqu’à 3 000 nits
- Version globale expédiée depuis la France : pas de frais de douane, livraison rapide
❌ Les points faibles
- Chauffe notable en utilisation intensive, surtout en gaming prolongé
- Aucune certification IP : une résistance à l’eau et à la poussière non garantie officiellement
- Pas de support eSIM : une contrainte réelle pour les utilisateurs nomades ou multi-opérateurs
- Zoom optique limité à 2x : cohérent pour un flip, mais à anticiper si vous zoomez souvent
- Intégration de l’IA en retrait par rapport aux performances du Galaxy Z Flip6
✅ Verdict de la rédaction :
Noté 9/10 à son lancement, le Xiaomi MIX Flip est un smartphone pliable qui assume pleinement son statut de flagship : écran AMOLED de haute volée, puce Snapdragon 8 Gen 3 sans bride, photos Leica convaincantes et recharge express. À 490 € depuis un entrepôt français, il s’adresse à tous ceux qui voulaient franchir le cap du clapet haut de gamme sans débourser le prix d’un Galaxy Z Flip6 neuf.
Si en revanche l’absence d’eSIM est rédhibitoire pour vous, si vous tenez à une certification IP officielle ou si vous êtes profondément ancrés dans l’écosystème Samsung, la question mérite réflexion. Pour tous les autres, l’offre se ferme le 25 mars : autant ne pas trop réfléchir.
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