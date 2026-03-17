Le Xiaomi MIX Flip n’est pas un pliable parmi d’autres : à son lancement en fin d’année 2024, la rédaction lui a attribué la note de 9/10 dans son test approfondi, saluant des écrans remarquables, de solides performances et une qualité photo et vidéo réellement convaincante.

Avec cette offre à 490 € depuis un entrepôt européen jusqu’au 25 mars, AliExpress place ce smartphone dans une fourchette tarifaire inédite pour un pliable de ce calibre. Pour qui cherche à franchir le cap du smartphone à clapet sans débourser plus de 800 €, c’est précisément l’offre qu’il attendait. Découvrez le Xiaomi MIX Flip en version globale à 490 € sur AliExpress.