Lancé à 433 € en janvier 2026 pour la version 8 Go + 512 Go, le Redmi Note 15 Pro 5G revient à 299 € sur Amazon, soit 134 € de remise directe. À titre de comparaison, le POCO X8 Pro 8+256 Go s'affiche autour de 310 € avec deux fois moins de stockage, et le Samsung Galaxy A56 5G dépasse les 400 € pour des performances inférieures en autonomie et en photo.

À 299 € avec 512 Go de stockage, une certification IP68, un capteur 200 Mpx et deux jours d'autonomie, le Redmi Note 15 Pro 5G s'impose clairement comme le meilleur rapport qualité/prix du moment dans la tranche 250-350 €.