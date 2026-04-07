Lancé en janvier 2026, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G s'affiche à 299 € au lieu de 433 € sur Amazon, soit 134 € de remise sur un smartphone IP68 avec écran AMOLED 6,83 pouces 3154 nits, capteur 200 Mpx, batterie 6 580 mAh et Gorilla Glass Victus 2.
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G est l'un des smartphones qui a fait le plus parler depuis son lancement le 15 janvier 2026. Un véritable champion du rapport qualité/prix, un excellent smartphone de milieu de gamme, en bref, un produit plus que convaincant. À 299 € au lieu de 433 € sur Amazon pour la version 8 Go + 512 Go, il s'affiche à son meilleur prix observé en France sur cette configuration, et c'est difficile à ignorer.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?
- Un écran AMOLED 6,83 pouces 120 Hz avec une luminosité maximale de 3 154 nits en HDR, un niveau comparable aux Xiaomi 15T et 15T Pro nettement plus chers, avec certification Dolby Vision et HDR10+.
- Un capteur principal Sony de 200 Mpx avec OIS, secondé par un ultra grand-angle de 8 Mpx, pour des photos détaillées en pleine lumière et une stabilisation optique qui compense les flous de bougé.
- Une certification IP68 avec résistance à l'immersion jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes, associée au Gorilla Glass Victus 2 en façade pour une protection premium rarement vue à ce prix.
Un smartphone taillé pour l'endurance et le quotidien exigeant
Le Redmi Note 15 Pro 5G embarque le processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra gravé en 4 nm, une puce qui affiche environ 20% de performances graphiques supplémentaires par rapport au Dimensity 7200-Ultra du modèle précédent selon Frandroid. Sa batterie de 6 580 mAh est l'une des plus généreuses du segment : on mesure ainsi pas moins de 15 heures d'endurance, ce qui se traduit par deux bonnes journées d'utilisation en usage réel. Il tourne sous Android 15 avec HyperOS 2, avec la promesse de 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. La charge rapide 45 W remplit la batterie en 1h16, et la charge inversée 22,5 W permet d'alimenter d'autres appareils connectés depuis le téléphone.
L'autonomie XXL, l'argument qui fait la différence sur la durée
Là où le Redmi Note 15 Pro 5G s'impose le plus clairement face à ses concurrents directs, c'est sur son endurance. Après les tests, on mesure 15h de batterie dans le benchmark PC Mark, soit une heure de plus que son prédécesseur le Redmi Note 14 Pro 5G, et une autonomie en streaming vidéo de 23 heures en lecture continue. Une autonomie qui le positionne parmi les smartphones les plus endurants du marché sur le segment 300-400 €. Pour un utilisateur qui oublie son chargeur ou qui enchaîne les longues journées, cette batterie change concrètement l'expérience au quotidien, sans compromis perceptible sur les performances ou la finesse du boîtier.
134 € de remise sur la version 512 Go, la mieux équipée de la gamme
Lancé à 433 € en janvier 2026 pour la version 8 Go + 512 Go, le Redmi Note 15 Pro 5G revient à 299 € sur Amazon, soit 134 € de remise directe. À titre de comparaison, le POCO X8 Pro 8+256 Go s'affiche autour de 310 € avec deux fois moins de stockage, et le Samsung Galaxy A56 5G dépasse les 400 € pour des performances inférieures en autonomie et en photo.
À 299 € avec 512 Go de stockage, une certification IP68, un capteur 200 Mpx et deux jours d'autonomie, le Redmi Note 15 Pro 5G s'impose clairement comme le meilleur rapport qualité/prix du moment dans la tranche 250-350 €.
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