La Xiaomi TV Box S de 3e génération tombe à 36,51 € sur AliExpress avec le code promo SRFR04, expédiée depuis la France. Une option sérieuse pour passer à la 4K HDR sans se ruiner. À ce nouveau tarif, l’argument devient encore plus difficile à ignorer.
La Xiaomi TV Box S (3e génération) est un boîtier multimédia ultra-compact (97 x 97 x 17 mm, 91 grammes) tournant sous Google TV, capable d’afficher jusqu’en 4K 60 FPS avec Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X. À 36,51 € avec le code SRFR04 sur AliExpress depuis un entrepôt français, il s’agit du prix le plus bas jamais observé sur ce modèle, bien en dessous du prix habituel autour de 62 €.
Aucune box Dolby Vision avec Wi-Fi 6 et Google TV natif ne se trouve à ce prix en provenance d’un entrepôt français. Cette box s’adresse aussi bien à celui qui veut redonner vie à une TV vieillissante qu’à l’utilisateur qui cherche un accès fluide à Netflix, Prime Video ou Disney+ en 4K HDR. Retrouvez la Xiaomi TV Box S 3e gen au prix promo via AliExpress avec le code SRFR04.
L’essentiel en bref :
- Prix avec code promo : 36,51 € (au lieu de 62,22 €), expédition depuis la France, version européenne avec prise FR et langue française incluse
- Google TV Android 14, 4K 60 FPS, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, 32 Go de stockage, certification DRM Widevine L1
- Puce gravée en 6 nm : +25 % de performances CPU et +130 % de gain GPU par rapport à la génération précédente, navigation 4K sans accroc
Une box pensée pour le streaming moderne, et ça se sent
Ce que Xiaomi a réellement amélioré sur cette Gen 3, c’est la puissance brute : la nouvelle puce gravée en 6 nm délivre un GPU 130 % plus performant que sur la Gen 2, ce qui se ressent directement dans la fluidité de navigation sous Google TV. Le stockage passe enfin à 32 Go (contre 8 Go auparavant), mettant fin au jonglage permanent entre applications pour les utilisateurs qui multiplient les plateformes.
Dans ses tests autour des box Android et Google TV, la rédaction a régulièrement salué l’approche logicielle de Google TV comme plus cohérente et lisible qu’Android TV classique pour un usage familial. Le Chromecast intégré ajoute une vraie polyvalence en permettant de diffuser depuis n’importe quel appareil Android, PC ou navigateur Chrome, sans protocole propriétaire.
Solide pour 36 €, mais pas sans compromis
La Xiaomi TV Box S 3e gen ne cherche pas à rivaliser avec une Apple TV 4K ou une NVIDIA Shield : elle joue la carte de l’ouverture et d’un rapport fonctionnalités/prix que la concurrence directe peine à approcher dans cette fourchette. Elle fait en revanche quelques concessions précises, que la rédaction a identifiées clairement, et qu’il vaut mieux connaître avant d’acheter.
✅ Les points forts
- Google TV Android 14 fluide, accès complet au Play Store, recommandations centralisées, Chromecast intégré pour une diffusion ouverte
- 4K 60 FPS, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X : couverture HDR et audio complète à ce tarif
- Wi-Fi 6 bi-bande pour un streaming 4K stable, Bluetooth 5.2
- 32 Go de stockage : enfin suffisant pour installer ses applications sans jongler en permanence
- Certification DRM Widevine L1 : Netflix, Prime Video, Disney+ en qualité maximale garantie
- Version européenne avec prise FR, expédition depuis la France, câble HDMI fourni
❌ Les limites
- Seulement 2 Go de RAM : des rechargements d’apps possibles lors d’une utilisation multitâche intensive
- Pas d’Ethernet natif, un adaptateur USB nécessaire pour une connexion filaire
- Un seul port USB-A 2.0, limitant les extensions simultanées
- Télécommande aux clics sonores, assez gênants lors d’une utilisation nocturne
- L’interface Google TV impose des contenus sponsorisés en page d’accueil, difficiles à masquer
Notre verdict
À 36,51 € avec le code SRFR04, la Xiaomi TV Box S 3e génération se place dans une catégorie tarifaire sans vrai concurrent sur ses spécifications. Elle convient parfaitement à quiconque veut connecter une TV non-smart au reste du monde, accéder à tous les services de streaming en 4K HDR, ou simplement remplacer un vieux boîtier Android TV sans interface moderne. Les utilisateurs d’iPhone très ancrés dans l’écosystème Apple, ou ceux qui attendent une stabilité logicielle irréprochable à tout prix, préféreront continuer à regarder du côté de la pomme. Pour tous les autres, l’équation est vite résolue.
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