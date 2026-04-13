La Xiaomi TV Box S (3e génération) est un boîtier multimédia ultra-compact (97 x 97 x 17 mm, 91 grammes) tournant sous Google TV, capable d’afficher jusqu’en 4K 60 FPS avec Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X. À 36,51 € avec le code SRFR04 sur AliExpress depuis un entrepôt français, il s’agit du prix le plus bas jamais observé sur ce modèle, bien en dessous du prix habituel autour de 62 €.

Aucune box Dolby Vision avec Wi-Fi 6 et Google TV natif ne se trouve à ce prix en provenance d’un entrepôt français. Cette box s’adresse aussi bien à celui qui veut redonner vie à une TV vieillissante qu’à l’utilisateur qui cherche un accès fluide à Netflix, Prime Video ou Disney+ en 4K HDR. Retrouvez la Xiaomi TV Box S 3e gen au prix promo via AliExpress avec le code SRFR04.