Le marché de l’entrée de gamme réserve parfois de bonnes surprises, et le Xiaomi Redmi 15 en est un exemple concret. Disponible actuellement sur AliExpress à 99,33 € avec le code promo FRCD13, ce smartphone 4G embarque un écran AMOLED de 6,77 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 6 000 mAh, le tout avec NFC intégré.

Il s’adresse avant tout à ceux qui cherchent un téléphone polyvalent pour un usage quotidien sans dépasser un budget serré, qu’il s’agisse d’un premier smartphone, d’un appareil de secours ou d’un cadeau pratique.