Le segment des smartphones à moins de 100 euros n’a pas toujours brillé par ses compromis, mais le Xiaomi Redmi 15 change un peu la donne. Avant de craquer, voici ce que l’offre vaut vraiment, pour qui, et dans quelles conditions.
Le marché de l’entrée de gamme réserve parfois de bonnes surprises, et le Xiaomi Redmi 15 en est un exemple concret. Disponible actuellement sur AliExpress à 99,33 € avec le code promo FRCD13, ce smartphone 4G embarque un écran AMOLED de 6,77 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 6 000 mAh, le tout avec NFC intégré.
Il s’adresse avant tout à ceux qui cherchent un téléphone polyvalent pour un usage quotidien sans dépasser un budget serré, qu’il s’agisse d’un premier smartphone, d’un appareil de secours ou d’un cadeau pratique.
L'essentiel en bref :
- Prix : 99,33 € sur AliExpress avec le code FRCD13, pour une configuration 8 Go / 256 Go en 4G avec NFC
- Écran : dalle AMOLED Full HD+ de 6,77 pouces à 120 Hz, avec une luminosité pouvant atteindre 3 200 nits
- Autonomie : batterie de 6 000 mAh compatible charge rapide 33 W, pour une à deux journées d’usage selon l’intensité
Un écran AMOLED 120 Hz à ce prix : l’argument qui change tout
Proposer une dalle AMOLED Full HD+ à 3 200 nits de luminosité de crête sous la barre des 100 euros, c’est encore rare sur ce segment. Le Redmi 15 l’accompagne d’un processeur MediaTek Helio G100 Ultra couplé à 8 Go de RAM, suffisant pour naviguer fluidement entre les applications, regarder des vidéos en streaming ou jouer à des titres mobiles sans trop d’exigences graphiques.
Le stockage de 256 Go, extensible via microSD, évite le syndrome du téléphone plein au bout de six mois. La rédaction de Clubic a déjà analysé plusieurs modèles Redmi récents, et la progression sur la qualité d’affichage en entrée de gamme y est régulièrement soulignée.
Ce que le Redmi 15 apporte… et ce qu’il ne peut pas promettre
À ce positionnement tarifaire, le Redmi 15 se distingue par son écran et son autonomie face à des concurrents comme le Samsung Galaxy A15 ou le Motorola Moto G35, qui ne proposent pas toujours l’AMOLED ni le NFC à prix équivalent. En revanche, l’absence de 5G et les limites photographiques en conditions difficiles rappellent que cette offre reste taillée pour un usage simple, pas pour accompagner un utilisateur exigeant sur plusieurs années.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux à 3 200 nits : confort visuel net au-dessus de la catégorie
- Batterie 6 000 mAh généreuse avec recharge 33 W intégrée
- 256 Go de stockage natif et extension microSD pour ne jamais être à court d’espace
- NFC pour le paiement sans contact, encore rare à ce prix
- Empreinte digitale sous l’écran et reconnaissance faciale
- Design fin à 7,9 mm et 184 g pour un smartphone de cette taille
- Résistance IP64, double SIM, Android 15 avec HyperOS 2
❌ Les limites
- Pas de 5G : un vrai frein pour qui envisage de garder ce téléphone trois à quatre ans
- Capteur secondaire à 2 mégapixels très limité, la polyvalence photo s’arrête là
- Photographie nocturne basique, dans la moyenne basse de la catégorie
- Recharge 33 W honorable mais en retrait face aux 45 ou 67 W de certains concurrents
Notre verdict
À 99,33 €, le Xiaomi Redmi 15 fait partie de ces smartphones qui font ce qu’on leur demande, sans prétention, avec un écran franchement agréable et une endurance qui rassure. Cette offre s’adresse en priorité à ceux qui cherchent un téléphone fiable pour un usage multimédia quotidien, un appareil secondaire ou encore un premier smartphone pour un usage familial.
Si vous êtes un utilisateur exigeant sur la photo, les performances gaming ou la longévité réseau, il vaudra mieux regarder vers la gamme Redmi Note ou investir une cinquantaine d’euros de plus pour accéder à la 5G. Pour les autres, à ce prix avec cet écran, l’opportunité est réelle et mérite clairement qu’on s’y arrête.
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