Les AirPods Max USB‑C sont clairement pensés pour ceux qui vivent dans l’écosystème Apple : iPhone, iPad, Mac, Apple TV… L’appairage se fait en une seconde en rapprochant le casque d’un appareil Apple, la bascule entre les différents appareils se fait automatiquement, et tu profites de toutes les fonctions logicielles maison (audio spatial personnalisé, partage audio, intégration profonde avec Siri).

La nouvelle version USB‑C va plus loin en proposant de l’audio lossless via câble USB‑C jusqu’en 24‑bit/48 kHz, ce qui intéressera les utilisateurs les plus exigeants, notamment pour un usage sur Mac ou iPad avec des sources de meilleure qualité. Ajouter à cela la réduction active du bruit de niveau pro et un mode Transparence très naturel, et tu obtiens un casque particulièrement pertinent pour les trajets quotidiens, les open spaces ou les voyages.