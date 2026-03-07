Revoir sa façon de consommer le streaming est devenu une nécessité pour beaucoup d’étudiants, coincés entre plusieurs abonnements qui s’accumulent discrètement chaque mois. Canal+ adresse directement ce problème avec RAT+, son offre réservée aux moins de 26 ans, revenue en deux versions fin février 2026 : RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport, toutes deux affichées à 19,99€/mois, sans engagement.

L’offre s’adresse aux 18-25 ans qui jonglent déjà entre deux ou trois plateformes, ou à ceux qui hésitaient à franchir le pas sur Max ou Paramount+ sans alourdir leur budget. Si vous souhaitez tester l’offre sans risque, profitez de RAT+ Ciné Séries directement sur Canal+ avec une garantie de remboursement sous 30 jours.