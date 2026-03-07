Le streaming pèse de plus en plus lourd dans le budget des 18-25 ans, et Canal+ revient avec son offre RAT+ dans une fenêtre très courte, jusqu’au 12 mars 2026. Nous avons fait le calcul service par service : le résultat mérite que vous y consacriez cinq minutes avant de trancher.
Revoir sa façon de consommer le streaming est devenu une nécessité pour beaucoup d’étudiants, coincés entre plusieurs abonnements qui s’accumulent discrètement chaque mois. Canal+ adresse directement ce problème avec RAT+, son offre réservée aux moins de 26 ans, revenue en deux versions fin février 2026 : RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport, toutes deux affichées à 19,99€/mois, sans engagement.
L’offre s’adresse aux 18-25 ans qui jonglent déjà entre deux ou trois plateformes, ou à ceux qui hésitaient à franchir le pas sur Max ou Paramount+ sans alourdir leur budget. Si vous souhaitez tester l’offre sans risque, profitez de RAT+ Ciné Séries directement sur Canal+ avec une garantie de remboursement sous 30 jours.
Ce que valent les services inclus, calculés un à un
Quand Canal+ évoque “plus de 40€ d’économies par mois”, le chiffre peut sembler promotionnel, mais il résiste à l’examen. En décomposant le contenu de RAT+ Ciné Séries, voici ce que coûtent les mêmes services souscrits séparément :
|Service
|Prix mensuel
|Netflix Standard
|14.99 €
|Apple TV+
|9.99 €
|Max Standard
|9.99 €
|Ciné+ OCS
|12.99 €
|Paramount+
|7,99 €
|Canal+ (tarif standard sans engagement)
|34.99 €
|Total services
|90,94 €
L’offre RAT+ Ciné Séries consolide l’ensemble pour 19,99 €/mois, un tarif bloqué jusqu’à la veille de votre 26ᵉ anniversaire, sans aucune hausse intermédiaire.
La pertinence de cette offre repose sur une réalité chiffrée que peu de formules sur le marché peuvent rivaliser. Selon les données publiées par Clubic, RAT+ Ciné Séries permet d’accéder à des services dont la valeur cumulée avoisine les 44,95 €/mois, contre 19,99€ avec l’offre jeunes.
Tout est centralisé dans l’application CANAL+, notée 8.8/10, qui réunit l’ensemble des contenus dans une interface unique, sans multiplication des identifiants ni des prélèvements. L’offre est disponible jusqu’au 12 mars 2026, soit une fenêtre de moins d’une semaine à compter de ce week-end.
Les autres meilleures offres Amazon du moment :
- Caméra de sécurité BLINK Mini 14,99 € au lieu de 25,99 €
- Tineco Floor One Stretch S6 229 € au lieu de 379 €
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur Laveur à 339,99 € au lieu de 1229,99 €
- Google Pixel 9a à 345,98 € au lieu de 549 €
Ce que RAT+ Ciné Séries propose concrètement
Derrière le prix se trouvent des catalogues bien différenciés, et c’est là que l’offre prend tout son sens.
- Netflix Standard ouvre l’accès à deux écrans simultanés en Full HD avec le catalogue complet (Severance saison 2, Squid Game, les films Netflix originaux) ;
- Max couvre les productions HBO comme The White Lotus, Euphoria ou The Last of Us, ainsi que les sorties Warner Bros. en première fenêtre ;
- Apple TV+ propose ses séries originales reconnues (Severance, Slow Horses, Ted Lasso) ;
- Paramount+ accès aux productions CBS et exclusivités maison ;
- Ciné+ OCS pour les films d’auteur et les séries OCS.
Le tout est accessible via CANAL+ sur TV, tablette, smartphone et console, avec la lecture hors ligne et une qualité vidéo jusqu’en Ultra HD 4K sur les contenus Canal+.
Pour les profils sportifs, RAT+ Sport à 19,99 €/mois regroupe quant à lui Canal+, beIN Sports (15 €/mois seul), Eurosport (10 €/mois), DAZN, Canal+ Foot et Apple TV+, soit plus de 40 € de services sportifs pour le même tarif mensuel.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
RAT+ face aux alternatives : ce que cette offre n’est pas
RAT+ est une offre de regroupement, pas un abonnement premium sur mesure. Si votre consommation se résume à une seule plateforme, l’intérêt s’érode mécaniquement : vous paieriez pour des services que vous n’ouvrirez jamais. En dehors de RAT+, aucun acteur du marché ne propose un bundle comparable à ce tarif pour les moins de 26 ans, les offres opérateurs (box + Canal+) existent mais impliquent souvent un engagement et un couplage avec un forfait internet.
Ce qu’il faut avoir en tête avant de souscrire
RAT+ est une offre cohérente sur le papier, mais son intérêt réel dépend directement de vos habitudes de visionnage. Si vous utilisez déjà deux ou trois des plateformes incluses chaque mois, l’équation est immédiatement favorable ; si vous n’en regardez qu’une, la question du sur-abonnement se pose honnêtement.
✅ Les points forts
- Prix de 19,99€/mois bloqué jusqu’à la veille du 26ᵉ anniversaire, sans hausse tarifaire programmée.
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment, sans préavis ni pénalité
- Netflix Standard, Max, Apple TV+, Paramount+ et Ciné+ OCS réunis sur une seule facture et une seule application
- Ultra HD 4K et lecture hors ligne disponibles sur les contenus Canal+ via l'application.
- Garantie remboursement sous 30 jours, une sécurité réelle pour les hésitants.
❌ Les points faibles
- Le Netflix inclus correspond au plan Standard (Full HD, 2 écrans), et non au plan Premium (4K, 4 écrans) ; les amateurs d’image 4K sur grand écran devront le noter.
- Les deux offres RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport ne sont pas cumulables dans un seul abonnement à 19,99 €/mois : accéder aux deux implique deux souscriptions distinctes.
- L’offre expire le 12 mars 2026 : aucune garantie de reconduction immédiate au même tarif après cette date
- La souscription nécessite un justificatif d’âge (pièce d’identité), une contrainte administrative à prévoir.
✅ Verdict de la rédaction :
RAT+ Ciné Séries s’adresse sans équivoque aux 18-25 ans qui consomment déjà deux plateformes ou plus, ou à ceux qui hésitent à ajouter Max ou Apple TV+ à leur abonnement Netflix sans dépasser leur budget mensuel.
Le rapport valeur-prix est objectivement difficile à battre sur ce segment : pour 19,99€/mois sans engagement, vous accédez à des services dont la valeur cumulée dépasse 44€ si souscrits séparément, avec un tarif garanti jusqu’à 26 ans.
En revanche, si votre usage du streaming reste limité à une seule plateforme, ou si vous n’appréciez pas le modèle tout-en-un, l’offre risque de générer davantage de services inutilisés que d’économies réelles. Pour les autres, la fenêtre se referme le 12 mars : c’est le bon moment de faire le calcul.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète