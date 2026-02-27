Ce MacBook Air 13 pouces M4 à 899,00 € s’inscrit clairement comme une porte d’entrée « premium raisonnable » dans l’univers Apple. Avec sa puce M4 (CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs), ses 16 Go de mémoire LPDDR5X et son SSD de 256 Go, il vise autant les usages exigeants de productivité que la création légère, le tout dans un châssis de 1,24 kg pensé pour la mobilité.

Cette promotion sera particulièrement pertinente si vous cherchez un ultraportable silencieux, fluide et endurant pour le travail, les études ou le contenu multimédia, sans viser du montage vidéo 4K intensif ni du stockage local massif. Pour les lecteurs qui souhaitent vérifier la disponibilité et le tarif du moment, vous pouvez accéder à l’offre directement via ce lien affilié vers le marchand.