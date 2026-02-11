C’est la Semaine Apple chez Boulanger, du 9 au 15 février 2026. iPhone, Apple Watch, MacBook et Beats profitent de remises intéressantes, disponibles dès aujourd’hui.
Boulanger met Apple à l’honneur cette semaine avec une sélection ciblée de produits en promotion. L’opération tombe à un moment clé pour ceux qui souhaitent s’équiper ou renouveler leur matériel. Smartphones, montres connectées, ordinateurs portables et audio sont concernés.
Les réductions portent sur des références récentes et recherchées. Une bonne occasion de passer à un modèle supérieur ou d’anticiper un futur achat. Les stocks sont limités et certaines configurations partent vite. Voici les offres Apple à retenir aujourd’hui chez Boulanger.
Top 7 bons plans Apple chez Boulanger
- Apple iPhone 16 Noir 128Go à 819,00 € au lieu de 869,99 €
- Apple iPhone 16 Pro Max Titane Sable 256Go à 999,99 € au lieu de 1 199,99 €
- Apple iPhone Air Bleu ciel 256Go à 1 079 € au lieu de 1 229 €
- Apple Watch Série 10 46mm Alu/Argent Loop à 369 € au lieu de 419€
- Apple Watch SE 44mm Lumière Stellaire M/L Cellular à 269€ au lieu de 299 €
- Apple MacBook Air 13’’ M2 16Go 256Go Minuit à 779,00 € au lieu de 999,00 €
- Enceinte portable Beats Pill Noir mat à 129,99 € au lieu de 169,99 €
Quels produits choisir pendant la Semaine Apple ?
Cette sélection couvre les usages essentiels du quotidien, du mobile au travail en passant par le sport et le divertissement. Les iPhone 16 visent ceux qui veulent de la longévité et des performances photo.
Le MacBook Air M2 reste une valeur sûre pour le télétravail et les études. Les Apple Watch conviennent aussi bien au suivi santé qu’aux notifications au poignet. La Beats Pill est idéale pour compléter un écosystème Apple avec un produit audio simple et nomade.
Pourquoi ces promos Apple sont intéressantes aujourd’hui ?
Les remises atteignent jusqu’à 200 € sur certains modèles haut de gamme. Les produits concernés sont récents et encore très demandés. La Semaine Apple concentre les offres sur une période courte. Les configurations populaires sont incluses, sans compromis. C’est un bon timing pour acheter avant un retour à des prix plus élevés.
Questions fréquentes avant d’acheter
Les stocks sont-ils limités pendant la Semaine Apple ?
Oui, certaines références peuvent rapidement devenir indisponibles selon la couleur ou la capacité.
Ces produits sont-ils couverts par la garantie Apple ?
Oui, tous les produits neufs vendus chez Boulanger bénéficient de la garantie constructeur Apple.
Les offres sont-elles valables toute la semaine ?
Elles sont annoncées du 9 au 15 février, dans la limite des stocks disponibles.
