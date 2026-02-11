Boulanger met Apple à l’honneur cette semaine avec une sélection ciblée de produits en promotion. L’opération tombe à un moment clé pour ceux qui souhaitent s’équiper ou renouveler leur matériel. Smartphones, montres connectées, ordinateurs portables et audio sont concernés.

Les réductions portent sur des références récentes et recherchées. Une bonne occasion de passer à un modèle supérieur ou d’anticiper un futur achat. Les stocks sont limités et certaines configurations partent vite. Voici les offres Apple à retenir aujourd’hui chez Boulanger.