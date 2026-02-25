Le marché des aspirateurs laveurs voit émerger depuis quelques années des appareils polyvalents capables de remplacer plusieurs outils d’un coup, et le Tineco Floor One S5 Steam s’inscrit précisément dans cette logique. Positionné comme un nettoyeur tout-en-un pour les foyers avec enfants ou animaux de compagnie, il promet d’aspirer, laver et désinfecter en un seul geste, sans produit chimique.

Cette offre à 249,00 € chez Joybuy concerne particulièrement celles et ceux qui cherchent à rationaliser leur équipement ménager sans rogner sur l’efficacité. Pour consulter directement la fiche produit et vérifier les conditions de l’offre, rendez-vous sur la page Joybuy dédiée au Tineco Floor One S5 Steam.